JMMC會議無共識 原油延長減產破局？

周一 (30 日) 凌晨，石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯領頭的產油國在線上舉行聯合部長級監督委員會 (JMMC) 會議，但尚未就 2021 年的石油產量政策達成共識。

與會成員大多數都支持將目前的原油減產幅度延長至 2021 年第一季，但阿拉伯聯合大公國和哈薩克卻反對。阿拉伯聯合大公國對補償性減產方案提出質疑，指出幾個 OPEC + 成員國並沒有完全遵守協議。

OPEC + 原計劃從 2021 年 1 月開始縮小減產幅度，但第二波新冠肺炎疫情導致全球對原油需求下降。因此消息人士指稱，OPEC + 目前考慮將現階段 770 萬桶 / 日 (約佔全球需求量的 8%) 的減產幅度延續至 2021 年的前幾個月。

消息人士表示，目前協商主要集中在把減產方案延長三到四個月，或是逐步增加產量。不過消息人士認為擴大減產或減產延長六個月都不太可能。

上一次 JMMC 會議討論四種不同的選擇方案，但均未能正式遞交到 OPEC 大會上審查，在 OPEC 又將再度召開會議之際，JMMC 仍尚未正式同意任何提案。

儘管目前將減產力道延長 3 個月的提案已取得大多數 OPEC + 代表的支持，但關於個別國家減產配額的談判可能使問題複雜化。

上週，伊拉克表示對 OPEC「一刀切」式的減產安排己達到容忍極限，奈及利亞也要求 OPEC 其減產所面臨的挑戰。伊拉克和奈及利亞均是減產執行率最差的產油國。

而在 JMMC 會議沒有任何減產共識之下，周一 (30 日)WTI 原油期貨亞洲盤應聲下挫，最多一度下跌 1.6%。截至上午 08:50 止，WTI 原油期貨暫報 45.21 美元 / 桶，下滑 0.7%。

