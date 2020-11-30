疫苗研發助攻油價漲勢 法人：明年挑戰60美元

石油輸出國組織 (OPEC) 30 日召開部長級會，加上疫苗研發傳出捷報，推升布蘭特油價每桶價格突破 49 美元，瑞銀認為，如果疫苗能順利在明年第 2 季問市後，石油價格可望在明年底挑戰 60 美元關卡。

OPEC 原本規畫自明年元旦起每日將增產 200 萬桶，但受疫情與封城影響，導致增產計畫延後，但隨著疫苗研發傳出正面進展加上油價反彈，預計 OPEC 增產計畫可能從原本的延後 6 個月縮短至 3 個月。

瑞銀指出，布倫特油價 11 月以來大漲 28%，儘管有疫苗研發鼓舞，但由於歐美部分區域因應疫情仍持續封城，研判市場對於石油需求恐相對有壓，對於油價短期走勢看法仍相對謹慎。

瑞銀表示，油價要持續上攻，疫苗研發進度與施打才是真正關鍵，預估疫苗可望在明年第 2 季被廣泛應用，此舉將有助於盡快撤銷封鎖及隔離措施，讓全球人口恢復流動，石油需求才得以真正復甦。

總體來說, 明年石油市場將體現供不應求，布倫特油價下半年可望向每桶 55 美元邁進，年末有機會挑戰 60 美元關口。

富蘭克林證券投顧表示，OPEC 會議對於是否延長現行每日 770 萬桶減產水準作成決議，如能減產預估油價區間可望上移，但也需留意利多實現或無法實現可能引發的獲利了結賣壓，且油價也即將接近疫情之前水準將抑制上檔空間。

長期而言，疫苗問世與普及將有助提振全球原油需求，特別是跨境航空燃油需求，能源上游業者的資本支出規模偏低則可望抑制後續的原油產出，預期 2021 年原油市場供需狀況將逐步改善，油價仍有上漲潛力。