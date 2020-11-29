疫情時期逢低買股 股票基金平均績效可逾6成

全球股市歷經上半年反彈後，在量化寬鬆挹注下啟動 V 型反彈，根據 Lipper 統計，如果在美股 S&P 500 指數最低檔時布局全球股票型基金，迄今平均漲幅可高達 6 成以上，顯示在股票低檔時進場布局，有機會能取得較好的報酬。

其中，績效分別排名第一與第二的瑞萬通博基金 - 未來資源基金、PGIM JENNISO；全球股票機會基金，自低檔以來的報酬率更分別達 102.97%、92.16%。此外另有 9 檔基金報酬率超過 8 成。

值得注意的是，統整境內外 120 檔全球型股票基金觀察，高達 54 檔績效高於同期平均值，而就算等到 5 月後再布局，全球股票型基金也有平均 27% 的表現，績效排名前段班的基金，同期漲幅甚至高達 40% 至 50%。

PGIM Jennison 團隊表示，近期全球投資信心明顯好轉，配合資金寬鬆環境，預期這波多頭走勢並未結束，根據美銀最新一期全球經理人調查，高達 91% 經理人認為未來 12 個月全球經濟將好轉。該數據是 2002 年以來對經濟成長預期最為樂觀的階段。

PGIM Jennison 團隊分析，市場的樂觀看法主要是，美國 GDP 表現在年底消費旺季的支持下，下半年零售銷售呈現適度增長，近期公布的 10 月零售銷售年增率達 5.7%，高於前值的 5.3%，顯示美國整體消費市場持續增溫。加上越來越多勞動人口重返工作崗位，帶動美國製造業及服務業 PMI 指數揚升。

PGIM Jennison 團隊認為，在基本面好轉與經濟重啟成長的帶動下，這波多頭續航力值得期待，有機會帶動類股上演輪漲行情，但要注意的是，隨著指數墊高，需留意短線獲利了結的修正賣壓，到年底前美股可能於高檔震盪，現階段若有意參與市場，建議拉回分批布局以參與中長線多頭格局。