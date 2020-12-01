〈能源盤後〉OPEC會議未果 靜待OPEC+決議 原油小跌 但11月大漲

週一 (30 日) 交易，原油期貨價格小跌，係因 OPEC 會議未果，加上歐美新增確診人數再次上升。

然而，因新冠疫苗正面消息提振，市場盼望疫苗將解除經濟限制並提高能源需求，所以 11 月原油價格大漲。

市場持續等待 OPEC + 週二的會議結果。週一 OPEC 會議未就明年一月的生產計畫做出新的正式決定，但也有媒體報導石油生產國已經達成延長現有減產規模的總體決議。

根據《路透》引述阿爾及利亞官媒 APS 消息的報導，阿爾及利亞能源部長 Abdelmadjid Attar 週一表示，OPEC 達成決議，將自 1 月起延長現行每日減產 770 萬桶的作法 3 個月。

Attar 也是 OPEC 會議主席。報導稱，Attar 表示，OPEC 週二會議上將與 OPEC + 成員合作，支持延長現行減產規模的政策。

CFRA Research 能源股分析師 Stewart Glickman 表示，「OPEC + 可能會做出延長現行 770 萬桶 / 日減產規模的決議，但問題在於會延長多久。」

「延長 3 個月或不到恐令人失望，因為這樣的時間不足以讓新冠病毒疫情的確診數據出現正面消息，如果延長 6 個月或以上可能就是積極結果，如果延長 4 到 5 個月，在我看來就是偏向中立範圍。」

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 19 美分或近 0.4%，收每桶 45.34 美元。根據道瓊市場數據，最前月契約價格 11 月大漲 26.7%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 59 美分或近 1.2%，收每桶 47.59 美元，本契約今日收盤屆期。根據最前月契約，Brent 原油價格 11 月大漲 27%。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 37 美分或近 0.8%，收每桶 47.88 美元。

OPEC + 今年 4 月時協議每日減產 970 萬桶，接著 8 月將減產規模縮減至 770 萬桶 / 日，根據現行計畫，明年 1 月起應該再將減產規模縮減 200 萬桶 / 日。

Attar 在週一 OPEC 開幕詞中提到，「今年因新冠疫情爆發而充滿巨大挑戰，今年全球石油需求預計下降 980 萬桶 / 日。但 2021 年石油需求成長預計高達 610 萬桶 / 日，2021 年更明亮的前景讓我們能保持謹慎樂觀態度。」

Third Bridge 全球部門負責人 Peter McNally 表示，OPEC + 面對的問題依然不變，該組織繼續處理著「該向市場添回去多少原油，以及各成員對生產目標的遵循度。」

「要讓超過 20 個國家決議出一個具體時間點和減產數量，這蠻困難。」他補充說，Third Bridge 專家認為，全球需要 OPEC 供應更多石油，「但有鑑於季節性和週期性因素衝擊需求，抓好時間點非常棘手。」

原油 11 月因應候選疫苗積極進展的消息而大漲，同時投資者也在應對歐美新增病例不斷增加且感恩節後恐加速上漲的可能性。

其他能源商品

12 月交割的汽油期貨價格大跌 2.6%，收每加侖 1.2489 美元，但本月最前月契約價格仍上漲 19%。本契約今日收盤屆期。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 1.3559 美元，但本月上漲 25% 以上。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.4%，收每百萬 Btu 2.882 美元，但本月仍下跌約 14%。

Schneider Electric 大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，天然氣週一上漲係因「美國南部和東部地區未來 6 到 10 日部分地區的氣溫預期低於正常。11 月整個月全美多數地區異常溫暖，這降低了供暖需求，讓過去 2 週的天然氣儲存量高於正常水準，但 12 月初的冷鋒應該會提高供暖需求，並縮緊此期間的市場平衡。」