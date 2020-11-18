南韓科技大廠接連傳出疫情 首爾地區拉高社交距離層級

南韓科技大廠的三星電子 (005930-KR)、LG 電子 (066570-KR) 以及 SK 創新 (096770-KR) 接連發生員工確診。各家公司也分別採取緊急因應措施，封鎖辦公室並要求相關人員在家上班。首爾地區的社交距離層級，也將從 19 日向上調升。

《韓聯社》週三 (18 日) 報導，根據三星電子說法，該公司位在首爾近郊京畿道水原事業所內的一名行動裝置研究所員工，於 17 日發現肺炎確診。三星電子於 18 日當天，也封鎖了該研究所的整棟建築物，並且命令該研究所的員工在家上班。

另外在 LG 電子方面，該公司在首爾市內的瑞草研發園區，也有一名員工在 17 日發現肺炎確診。LG 電子除了針對該園區的所有建築物採取必要的防疫措施，也決定關閉至 11 月 19 日。和確診案例有緊密接觸的員工，則是不論檢測結果呈陰性、陽性，也預定要求他們在家中工作兩個星期。

SK 創新在首爾的總公司大樓內，也有一名員工在 18 日當天肺炎確診。該名員工所在的樓層也進行封鎖、消毒，和確診案例有可能接觸過的員工，該公司為求謹慎也都要求他們返家。而日前在該大樓，同集團的 SK E&S 的一名員工也發現肺炎確診。

根據南韓防疫當局說法，截至 18 日凌晨 12 點的 24 小時內，南韓國內新增 313 個確診案例。這是南韓自 8 月 29 日以來、前後相隔 81 天，單日確診又再度突破 300 人關卡。

從明 (19) 日開始，首爾市、京畿道等地的社交距離層級，也會從目前的第 1 階段提升至第 1.5 階段。