英國公布排除華為設備時間表 與NEC在5G網路合作

英國政府週一 (30 日) 宣布了今後幾年，在 5G 設備排除華為的時間表。除了在華為設備的使用上制定新規定，另外為了讓基礎建設的調度更多元化，英國政府也決定投入 2.5 億英鎊預算。其中將包含使用日本 NEC(6701-JP) 技術的相關實驗，目標在 2021 年實用化。

英國政府於今年 7 月決定，在 2027 年之前要將華為設備排除在外。要求使用華為基地台等的通訊業者，須改用其他公司設備。還有從 2021 年起，也禁止新購華為產品。

而根據《日本經濟新聞》30 日報導，英國政府這回宣布的新規定，則是禁止電信業者從 2021 年 9 月底之後進行華為產品安裝。那些在 2020 年大量採購華為設備的業者，屆時也將無法安裝。

另一方面，英國政府為增加華為之外的選擇，也決定投入 2.5 億英鎊來成立研究單位。將使用 NEC 的「Open RAN」技術來進行實驗，而該公司也在今年 11 月於英國設立 5G 研究據點，要將該技術推廣到全世界。

未來若使用 Open RAN 技術，電信業者的基礎建設將有辦法與他業者共有，這也有利於壓低成本。英國 Vodafone 表示，在設備供應的多元化進行官民合作，對電信業界而言也是正向作為。

為了強化 5G 資安，相關法案也正在英國下議院審理當中。英國政府提出的法案中規定，如果業者不將華為設備排除在外，最高將可處以營收 1/10 的鉅額罰款，明確展現對資安的重視。