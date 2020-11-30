〈富邦財經論壇〉台股四大主軸指路 明年高點上看14800點

富邦金 (2881-TW) 今 (30) 日舉行《2021 富邦財經趨勢論壇》，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，展望 2021 年，在景氣復甦、市場貨幣政策依舊寬鬆、債券利率下檔空間有限的環境下，國際資金有機會重回新興亞洲市場，台股在半導體產業為首的電子科技產業成長前景持續看好下，有機會續創新高向 14800 點挑戰，預計最高點會落在明年第四季，選股策略，則提出環保綠能等四大主軸。

市場流動性充足 殖利率下檔有限 資金將由債轉股

蕭乾祥表示，今年因為疫情，全球央行聯手大力推行寬鬆貨幣政策刺激經濟，全球央行資產合計總額快速增加至逾 21 兆美元規模，較 2019 年底大幅增加超過四成。央行聯手「放水」，也使得主要國家的公債殖利率快速下滑，甚至出現負利率，造就債券市場的大多頭行情，也吸引市場資金紛紛湧入債市，資金不斷推升債券市場需求，連帶推升全球負殖利率債券規模再度攀升，來到 16.5 兆美元水準，接近 2019 年的高峰水位。

蕭乾祥進一步指出，在公債殖利率已接近零息甚至負利率的低檔環境下，固定收益產品的資金投報率已沒有太大的提升空間，加上明年景氣確立復甦，債券殖利率更難有再大幅下滑的空間，因此研判，在 2021 年經濟彈升，市場資金持續寬鬆的環境下，資金有望由債轉股，投向科技成長股。其中新興亞洲地區的科技股，具備經濟復甦且科技產業成長動能強勁的利基，將有機會重獲國際資金青睞。

美中對抗 將有利科技產業發展

蕭乾祥認為，儘管拜登當選，明年美中仍會持續對峙，將有利科技展業發展。他說，自 2018 年起美國川普政府對中國開始進行一連串貿易關稅戰，後來更升級至科技封鎖禁令，藉以削弱中國經濟與科技的快速成長，其中，又以對華為 5G 的禁制令衝擊最大，試圖降低中國對美國在全球經濟及科技主導地位的威脅。由於 5G 是智慧物聯網 (AIOT) 的基礎建設，因此 5G 的發展進度將是後續各項新興科技產業的應用發展關鍵。

蕭乾祥指出，面對美國在 5G 的科技封鎖而陷入「卡脖子」窘境，中國大陸在其十四五規畫中，著重在半導體、新能源、通訊及航天科技上力求突破。並加速其 5G 的基礎建設進度，由於 5G 的三大功能：高速寬頻、大規模物聯網及超低延遲可靠網絡，需要完整的 5G 基礎建設才能完整實現，因此可以預期隨著美中雙方爭奪科技主導權，雖然可能導致一個世界兩套標準的美中分流，但在美中各自較勁，加速發展 5G 等新興科技的政策下，將會有利科技產業持續進步成長。

經濟成長動能強勁 科技供應鏈競爭力提升

台灣今年同樣面對新冠疫情的影響，不過受惠於防疫管控得宜，及美中對抗的轉單效益，今年經濟成長率 (GDP) 仍能維持 1.56% 的正成長，相較臨近的日本、韓國及東協五國，甚至中國大陸，表現相對亮麗。展望 2021 年主計總處預估台灣經濟成長率將進一步躍升至 3.92%，名目 GDP 更將突破 20 兆元新台幣。

蕭乾祥表示，近年來推動台灣經濟成長的主要動能，在於民間投資的持續增長，台灣近十年大力投資半導體及電子零組件產業，製造業自 2009 年以來每年投資金額穩定成長，由 2009 年的 7800 億到今年將可突破 1.5 兆新台幣，而電子零組件 (含半導體) 的投資比重，更是由 59% 提高到 64%。

蕭乾祥進一步指出，半導體及零組件產業競爭力提升，帶動台灣由硬體代工經濟轉型成為科技關鍵零組件供應鏈，在全球科技供應鏈角色愈形重要。在美中兩大強權競逐科技主導權的環境下，台灣以半導體為首的電子科技產業有機會在美中分流中獲益。

外資今年前 10 月賣超台股逾 7000 億元，但 11 月以來至上周，強勢回補超過 1400 億元，展望 2021 年，蕭乾祥表示，由於景氣復甦，債券殖利率下檔空間有限，加上弱勢美元及科技產業將維持成長，預期國際資金可望重回新興亞洲市場，台股外資買盤可望持續回歸。

蕭乾祥表示，從全球經濟復甦、台灣的半導體關鍵零組件產業成長及全球資金潮的效應，富邦投顧樂觀預估明年台股加權指數有機會再創高峰向上挑戰 14800 點，整體台股股價淨值比（P/B）區間預估落在 1.6~2.1 倍水準，對應指數高低點位約在 11000~14800 點區間。

蕭乾祥進一步說明，此高低點主要是由明年台股獲利及配息率推估，預估台股明年上市公司淨值總額將增加逾 0.8 兆元，接近 21 兆元，加上資金不斷回流台股，預估台股將有挑戰 2.1 股價淨值比的機會，因此換算指數空間為 11000-14800 點。

而類股選擇方向，蕭乾祥表示，以環保綠能 (E)、半導體 (S)、5G 產業 (G) 及低基期景氣循環股 (C) 加上高殖利率績優股，四大主軸做為輪動操作的標的。