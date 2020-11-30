玉晶光營收動能強勁 美系外資維持加碼目標價喊780元

蘋果供應鏈光學廠玉晶光 (3406-TW) 27 日召開線上法說會，受到蘋果旗艦手機 IPhone 12 遞延推出，玉晶光仍看好高階鏡頭需求，預估今年第四季及明年第一季客戶強勁拉貨帶動下，業績可望雙創歷年同期新高，美系外資報告指出，維持玉晶光「加碼」評等，目標為 780 元。

玉晶光今年第三季受到新台幣升值影響，造成匯率不利因素干擾，且第三季舊機鏡頭出貨較多，在季節性降價影響下，毛利率下滑到 42.3%，美系外資認為，玉晶光第四季生產良率改善，毛利率可望走揚到 43.7%。

對於今年第 4 季營收，美系外資估，玉晶光營收將較第三季 51.88 億元成長 1%，較去年同期的 37.81 億元成長 39%，2021 年第一季營收則進入淡季，估較本季下滑 29%，毛利率估為 41.9%。

玉晶光第三季稅後純益 10.52 億元，季增 1.13 倍，年減 19.16%，每股純益 9.44 元；前三季稅後純益 20.57 億元，年增 35%，每股純益達 18.47 元。

玉晶光今年 10 月營收 16.54 億元，月減 11.08%，終止今年連續 5 個月逐月成長走勢，年增 12.63%，營收較上月衰退，是因中國十一長假未全線加班，導致產出減少，公司指出，目前客戶端需求仍強，估 11 月、12 月後產出將恢復正常，第四季營運不淡，且第四季需求旺盛及良率有機會改善，有助獲利改善。