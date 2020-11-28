黑五遭遇罷工 亞馬遜發5億美元獎金安撫全球員工情緒

隨著德、美、英、法等多國亞馬遜員工近期紛紛發起罷工行動，為避免衝擊黑色星期五的運作，亞馬遜 (AMZN-US) 近期再次向員工發放總計 5 億美元的獎金，以安撫員工情緒，然而相關工會與社福團體對此舉不領情，認為亞馬勳需提出一套完整勞資協議。

為避免罷工行動影響旺季銷售，亞馬遜在黑色星期五前夕宣布發放 5 億美元獎金，亞馬遜全球業務資深副總 Dave Clark 表示，美國前線員工將獲得 300 美元的獎金，而工讀生將獲得 150 美元。英國員工則分別獲得 300 英磅和 150 英鎊的獎金。

Clark 進一步表示，亞馬遜今年針對全球員工的特殊獎金激勵措施中將花費 25 億美元，其中包括 6 月 5 億美元的「感謝員工」獎金。

UNI 全球聯盟秘書長 Christy Hoffman 為此表示：「我們很高興亞馬遜工人在這個假期裡得到更多的收入，但這還不夠，為了表明重視勞動力，亞馬遜應該在整個營運過程中與員工集體協商，而非單方面給予獎勵。」UNI 全球聯盟先前曾參與「Make Amazon Pay」連署，要求亞馬遜正視員工薪資福利。

綠色和平組織、進步國際 (Progressive International)、樂施會 (Oxfam) 與租稅正義聯盟等組織也呼籲，亞馬遜需關切員工薪資福利與安全。

勞資問題加劇使亞馬遜全球多地遭逢罷工，其中德國服務業工會要求亞馬遜對薪資、獎金與特休進行勞資協商，並在德國國內 7 處物流中心發起為期 3 天的罷工，預估至週六 (28 日) 結束時大約有 2500 名工人參加。

亞馬遜表示，多數員工仍正常上班，罷工不影響運送狀況，並強調亞馬遜已經提供良好待遇、福利與職業發展的機會。目前亞馬遜德國物流中心員工的時薪為每小時 13.49 美元至 15.16 美元，而德國最低時薪為每小時 11.16 美元 。

除德國外，UNI 全球聯盟表示，黑色星期五的罷工活動將在全球 15 個國家進行，包括德國、美國、英國、法國、墨西哥、西班牙與印度。孟加拉亦出現示威抗議，以要求更高的工資，英國總工會 (GMB Union) 在週五 (27 日) 呼籲政府需對亞馬遜「非人性化」工作環境進行調查。

針對工會和民間社福團體的訴求，亞馬遜予以反駁，表示這些組織提出一系列誤導主張，利用亞馬遜名氣來推動他們的組織發展。

亞馬遜表示：「亞馬遜在支持員工、客戶和社區方面有著良好的記錄，包括提供安全的工作條件，具有競爭力的工資和可觀的分紅，承諾 2040 年實現零碳排放計畫，以及支付全球數十億英鎊的稅收。」