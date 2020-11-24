假期購物爆量！亞馬遜力推到店取貨 稱「送禮驚喜不被破壞」

為了消化假期購物季爆量的網購訂單，亞馬遜 (AMZN-US) 鼓勵消費者到實體零售店或附近樞紐自行取貨。

亞馬遜週一聲明，全美消費者可以選擇將下訂的禮品運送至旗下任何一間「Amazon Books」實體書店，或者亞馬遜 4 星商店 (Amazon 4-star，只販售平均評價 4 顆星以上的商品)。

亞馬遜還強調了非接觸式取貨點網絡「Amazon Hub」，稱其可作為假日訂單的交付替代地點。該取貨點有自助式服務亭，也有人力值守的取貨櫃檯，座落於當地商店內部或鄰近處，以及住宅公寓內。

亞馬遜表示，他們提供購物者新的取貨方式，確保顧客的假期「不被破壞」。

亞馬遜全球交付服務副總裁 John Felton 表示，「今年許多顧客與其家人選擇留在家中，因此要如何將禮物藏起來，不被家人提前發現，這挑戰變得更巨大。」

然而，除了收禮的驚喜不被破壞，亞馬遜受益更大，藉由推動消費者將訂單選擇樞紐或實體店面取貨，亞馬遜可以減少必要的「最後一英哩」運送次數，因為「最後一英哩」是交貨過程中相當費力且昂貴的步驟。

為此，亞馬遜提供購物者「亞馬遜日」的運送選項，亦即消費者可以挑選取貨日期，進而減少箱子數量和運送次數，且讓亞馬遜到單一地址的旅行次數降低。

疫情和假期高峰促使網購爆量，亞馬遜今年的假期購物季恐怕需要想方設法獲得幫助，因為大型運輸業者如聯邦快遞 (FDX-US) 和 UPS (UPS) 數個月來一直警告運輸能力可能對應不上。

根據 Adobe Analytics 的數據，今年假期網購金額可能年成長 33%，刷下 1890 億美元紀錄。

亞馬遜發言人聲稱，這個替代的運輸方式不會影響整體運輸能力，「這只是為顧客提供更多選擇。」

除了敦促消費者到店面或樞紐點自取，亞馬遜在先前推遲 Prime Day 活動後，10 月下旬就開始運作假期購物季，比過往日程提早了一個月，藉此消化預計暴增的訂單量。

其他零售商也跟進，沃爾瑪 (WMT-US) 和 Home Depo 也提早推出假期購物的優惠活動。