網購+促銷檔期延長 黑五將因疫情出現「根本性的變化」

受新冠肺炎衝擊，黑色星期五銷售旺季的消費已出現巨大改變，業界人士與分析師認為，除了消費模式逐漸轉為線上外，購物旺季延續時間還會拉長，出現「根本性的變化」。

Saks 前執行長 Steve Sadove 週五 (27 日) 接受 CNBC 訪問時表示，今年的購物假期正出現「根本性的變化」，除了線上購物消費外，消費旺季的延長等現象可能會成為未來消費新模式。

Cowen and Co. 資深零售分析師 Oliver Chen 預估，今年實體店面人流將下降 30% 至 40%，電商則以 70% 以上的速度成長。

Telsey 執行長 Dana Telsey 表示：「今年實體店流量將較去年減少，消費者將更偏好於線上購物，此外，在假期的銷售旺季前，亞馬遜 (AMZN-US) 已推出 Prime Day 會員日促銷 、沃爾瑪和 Target(TGT-US) 也搶先於線上推出特惠活動。」

J. Rogers Kniffen 的執行長 Jan Kniffen 說，由於社交活動受限制讓消費者捨去實體服務、餐飲、聚會等活動的支出，額外的預算將有助於提升零售商的銷售表現。

波士頓顧問 (BCG) 的合夥人 Sarah Willersdorf 則表示奢侈品零售商也有望成長 5%，達到 7550 億美元，並將拉長旺季期間，線上購物占比也將提升至 33%，較去年成長 2 至 3 成。

沃爾瑪 (WMT-US) 前執行長 Bill Simon 表示，隨著消費者開始「挑肥揀瘦」，零售商若在投資方面過度集中電商將影響未來經營，業者不會希望消費者只買特價商品。Simon 說：「如果只賣特價品，將會流失其他潛在產品銷售。」

Sadove 表示，要因應這個挑戰，可以讓消費者在線上訂購、並到實體店取貨，如此一來能提高消費者額外消費的機會，特別是線上訂購低價商品的客戶，也有利於提升零售商利潤。