再圈粉！東北證券喊買蔚來 今年迄今已漲逾1243%

NIO (蔚來汽車) (NIO-US) 再次圈粉，《巴倫》報導，東北證券分析師 Li Hengguang 發布對該中國電動車廠的報告，並給予「買進」評價，以及 55 美元的目標價。

NIO 週五小升 0.6%，收 54 美元。

由於 Hengguang 位於中國，《巴倫》尚未取得背後理由。然而，近期對 NIO 的樂觀情緒大多與中國電動車廠加速成長相關，以及 NIO 的交車量和獲利優於預期。

這股樂觀情緒讓 NIO 股價在過去 3 個月上漲約 170%，截至週五收盤，今年迄今 NIO 股價已瘋狂飆漲 1243%。

儘管經歷史詩般大漲，卻很少分析師建議此時獲利了結。約有 63% 分析師給予 NIO「買進」評級，與 3 個月前不到 50% 分析師喊買的光景大不相同，且現在分析師的平均目標價也比 3 個月前的價格高了 200%，自每股 14 美元提升到 42 美元，雖然已是大跳躍，但低於現行股價。

Hengguang 的目標價為同業第二，僅次於瑞信分析師 Bin Wang 的 60 美元目標價，而高盛分析師 Fei Fang 最不看好 NIO，不僅喊賣，也給予最低的目標價 7.70 美元。

這 52.30 美元的多頭價差約莫 NIO 等於 100% 現行股價，與目前道指平均多頭價差約 40% 相比，這是很大的差距。

這意味有些分析師認為未來會有更大的成長，但也有分析師對電動車榮景有所質疑，這也代表投資者可能預期未來幾個月的波動性會高於平均。

期權市場暗示，自現在起到 12 月中旬，NIO 股價將上下波動約 25%。