政策挺+產銷熱 中國電動車2021年邁入高速成長期

中國新能源車利多政策連發，疫情控制趨穩推升車市回暖，十四五也將其納入發展重點。機構預測，中國新能源車將在 2021 年進入高速增長期，產銷規模達 160~200 萬輛以上，整個十四五期間，年產值數千億元的市場就在眼前。

股市對於趨勢最為敏感，無論美股或 A 股，電動車概念股皆開啟飆車模式，市場資金不斷加碼，特斯拉市值已飛越 5000 億美元，年底前還將納入標普 500 指數；A 股新能源汽車指數今年來也飆漲 67%，再再宣告：電動車就是新主流。

為支持電動車全面發展，中國今年初積極推動新基建、加速建置充電樁需求，同時支持換電，逐步解決充電難的問題。

11 月再度吹起政策颶風。國務院發布「新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）」，提出到 2025 年，新能源新車銷量要占汽車新車總銷量約 20%；力爭到 2035 年，新能源汽車核心技術達到國際先進水平。

該「規劃」也鼓勵地方政府加大對公共服務、共享出行等領域車輛營運的支持力度，給予新能源汽車停車、充電等優惠政策。

雖然今年上半年，受疫情及補貼削減影響，新能源車消費疲軟。但隨著疫情獲得控制、政府與地方大力推動，新能源車開啟新一輪的高速增長。

數據顯示，10 月新能源汽車產銷分別達 16.7 萬輛和 16 萬輛，同比增長 69.7%、104.5%，其單月產銷第四次刷新當月歷史紀錄。今年前 10 月，新能源汽車產銷分別達 91.4 萬輛和 90.1 萬輛，同比下降 9.2% 和 7.1%，降幅較前 9 個月大幅收窄 9.5 和 10.6 個百分點。

產銷售回暖，新能源車廠利潤快速攀升，以比亞迪為例，前三季度營收和淨利潤增速分別達 11.94% 和 116.83%；而在美上市的「造車新勢力」蔚來、理想、小鵬，毛利率也均轉正，銷量也大幅成長。其中，蔚來第三季度交車 12206 輛，創下歷史新高。

政策支持，加上產銷雙旺，預期市場競爭將進一步加劇，造車新勢力、自主品牌車企以及以特斯拉為代表的國外車企將同台競爭，進入大規模放量期，新能源汽車的車型數量、質量將進一步提升。部分機構認為，未來 5 至 10 年是新能源汽車產業變遷和龍頭崛起的黃金十年。