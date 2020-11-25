〈電動車大商機〉特斯拉光環效應電車概念股成熱門 這六檔漲勢驚人

近日特斯拉 (TSLA-US) 加入標普 500 指數，以及傳統車廠電動車加碼投資等消息使電動車成為市場焦點，激起市場瘋狂做多電動車概念股，特斯拉在短短幾天市值衝破 5000 億美元，今年漲勢更達 545%，包含競爭車廠與周邊設備股都享受光環效應，股價漲勢驚人。

受惠特斯拉以及穩定成長的財報表現，中系電車大廠蔚來汽車 (NIO-US) 今年股價已上漲 14 倍，營運與競爭力上持續縮短與特斯拉的距離，此外，小鵬汽車 (XPEV-US) 也不例外，最新財報表現繳出亮眼成績，自 IPO 以來也已上漲近 4 倍。

此外，藉由借殼上市 (SPAC) 的英國商用電動車新創 Arrival (CIIC-US) 也受市場矚目，Arrival 運用微型工廠模式生產汽車，減少資金成本，目前已接獲規模 12 億美元的大單，客戶包含物流巨擘優配速 (UPS-US)，本週 Arrival 已上漲近 49.7%。

電車週邊設備類股方面，負責充電樁的 BLNK (BLNK-US) 今年至今也上漲達 14 倍，市值 10.5 億美元，Blink 預估年底充電樁涵蓋數量將達到 1.5 萬座並發布最新一代充電樁系統，加上 B2B 商業模式不需考慮大眾喜好，隨著未來電動車的普及，後勢成長動能看俏。

另一家藉由借殼上市的充電樁業者 ChargePoint 也成投資人新寵，今年至今股價上漲近 27.5 倍，ChargePoint(SBE-US) 除建置充電樁，還包含相關線上平台服務，年營收 1.47 億美元，表現優於許多電動車概念股，也是目前全美最大電動車充電業者，未來將持續往歐洲發展。

除電動車、充電站外，電池類股近日漲勢也非常凶猛，電池商 FuelCell Energy(FCEL-US) 儘管第三季財報表現低於市場預期，然而由於拜登的當選有望大幅推動綠能發展，因此投資人看好 FuelCell Energy 未來成長潛力，使 FuelCell 週一大漲 54%，今年至今則上漲 2.8 倍。