華頓商學院教授：三大利多支撐美股2021年續漲 

美股大多頭、華頓商學院教授西格爾 (Jeremy Siegel) 曾在 2015 年料中道瓊指數漲至 2 萬點，他周五 (27 日) 預測，在三大利多因素支撐下，美股從 3 月疫情引發的谷底反彈將延續到明年，「2021 年將是非常好的一年」，但美股的長期回報可能低於歷史平均水準。。

西格爾的樂觀預測是基於以下三個利多因素

貨幣供給充沛

疫苗樂觀消息

美國大選結果優於預期

西格爾說，聯準會 (Fed) 和政府提供的龐大流動性，讓 M1 貨幣供給從 3 月至今大增 44%，是一戰以來最大增幅。M1 貨幣供給為流通貨幣淨值、支票帳戶和活期存款的總合。

其次，疫苗研發進展將促使投資人釋放積壓已久的流動性，並在明年隨著經濟重啟而增加支出。

美國大選結果將是推升 2021 年股市的第三股動力，西格爾認為，共和黨可能執掌參議院，降低了民主黨人加稅的可能性，另一方面，總統當選人拜登將避開現任總統川普「某些瘋狂的貿易政策」。

他還看好企業獲利在 2021 年打敗華爾街共識預期。這對股市是又一利多。

在全球利率逼近 0 的情況下，西格爾認為，股票等風險資產成為投資人未來一個月難以抵擋的投資選項。

不過西格爾也說，美股的長期回報可能低於歷史平均水準。

美股標普 500 和那斯達克綜合指數周五雙雙創新高，道瓊指數略低於日前突破的 3 萬點整數關卡。今年以來，道瓊累計上漲近 5%，標普 500 勁揚 12.8%，那斯達克大漲逾 36%。

三大指數今年來變動幅度。來源: MarketWatch

西格爾看好道瓊將在未來四到五年間站上 4 萬點，只要沒有發生什麼讓牛市脫軌的意外。