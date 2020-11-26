最新！賓州法院喊停大選認證 川普缺席選舉舞弊會議

賓州聯邦法官 Patricia McCullough 週三 (25 日) 下令禁止賓州採取任何措施來完成 2020 總統大選結果的認證。

川普原定週三將和律師朱利安尼 (Rudy Giuliani) 出席賓州共和黨員發起的大選舞弊會議行程，如今該行程取消，主因是川普顧問 Boris Epshteyn 確診新冠肺炎，讓川普行程被迫臨時取消。

川普團隊和共和黨議員 21 日對包括賓州聯邦政府、賓州民主黨籍州長 Tom Wolf、國務卿 Kathy Boockvar 和賓州議會發起法律訴訟，控訴賓州第 77 號法案，違反賓州憲法。

放寬郵寄選票限制的「賓州第 77 號法案」是民主黨籍州長 Tom Wolf 2019 年 10 月簽署立法，該法案允許選民無需任何理由使用郵寄選票。

賓州聯邦法官 Patricia McCullough 發布命定，只要美國總統和副總統辦公室仍需要採取進一步行動完成對 2020 年大選結果的認證，在尚未舉行聽證會之前，將初步禁止官員認證賓州大選結果。

儘管賓州各縣多已認證其選舉結果，但該法院命令可能會影響一些未完成的投票，包括阿利根尼縣 (Allegheny County) 的選票。

民主黨代表律師 Marc Elias 直言該訴訟很無聊，稱共和黨 Mike Kelly 提起新瑣碎無關的訴訟，試圖阻止該州認證大選結果，這行為絕對是可恥的。

美國總統川普回應，這一點都不無聊，該訴訟是美國國會最受尊敬的共和黨議員發起，他和其他許多人一樣，對一場充滿欺詐和混亂的選舉感到厭惡，舉凡假票、死人投票，不允許共和黨觀察員觀看投票等等！