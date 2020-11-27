脫歐期限逼近 英國、歐盟在三大議題仍存重大分歧

隔離結束後，歐盟首席談判代表 Michel Barnier 週五 (27 日) 表示將前往倫敦與英國脫歐談判代表 David Frost 進行會談，並稱目前雙方在三大爭議問題上仍存在重大分歧。

距離英國正式脫離歐盟僅剩最後五週，然而，目前爲止雙方在漁權、國家援助規範以及爭端解決機制方面，仍未展現出解決問題並作出轉變的意願。

英國首相強生 (Boris Johnson) 稱雙方想法仍存在重大差異，但談判仍持續進行，並強調達成交易的可能將取決於歐盟。

歐盟談判代表 Barnier 週五推文表示，同樣的重大分歧依舊存在。

在 Barnier 談判團隊其中一位成員確診新冠肺炎後，雙方上週被迫暫時中止談判，Barnier 隨即進行自我隔離。隔離結束後，他將在當地時間週五晚間前往倫敦，和英國代表 David Frost 及其團隊進行未竟的脫歐談判。

歐盟談判代表 Michel Barnier 將於今 (27 日) 晚前往倫敦 (圖：AFP)

然而，一位歐盟外交官認為，若英國無法迅速做出必要決定，雙方幾乎不可能達成貿易協議，時間很快就會耗盡，屆時只會剩下幾天時間可以進一步談判。

歐盟大使呼籲歐盟委員會為無協議脫歐預備緊急措施，另一位歐盟外交官則稱 Barnier 認為不需要採取緊急措施，他依然堅信雙方將達成協議。