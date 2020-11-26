拜登美股成績單亮眼！迄今大贏川普近三倍

週三 (25 日) 《彭博社》報導，自 11 月 3 日 美國大選日以來的三週，美股迄今已經上漲了 7.7%，拜登迄今的美股政績表現遠超過現任總統川普。

川普曾多次高喊，若拜登當選，美股將會大崩盤，但事實卻不如此。

歷屆當選總統選後三週標普表現。(圖片：彭博)

自大選日以來，標普 500 指數漲幅達 7.7%，拜登美股政績開局出人意外的表現良好，位居 1990 年來歷屆當選總統的第二高，僅次於 1980 年的雷根。

拜登選後三週的漲幅「幾乎」是川普 2016 年勝選後的三倍，在此期間，標普已刷了三次歷史新高紀錄。

StoneX 全球市場策略師 Yousef Abbasi 表示，市場正在關注拜登的行動，到目前為止，他們喜歡拜登。

拜登除了搭上疫苗順風車外，他的內閣任命令華爾街滿意，尤其拜登傳出已提名前聯準會主席葉倫 (Janet Yellen) 為美國財政部長。

葉倫為 Fed 前人，與主席鮑爾關係良好，華爾街正期待兩人合作，將帶來大規模刺激方案以提振經濟。

投資顧問公司 Vantagepoint investment Advisers 首席投資長 Wayne Wicker 表示：「政治不確定性緩解，加上新冠疫苗方面的利多消息，真的給市場帶來驚喜。本月，人們非常關心選舉，但我認為此前沒有人預期美股能取得如此強勁的表現。」

Edward Jones 投資策略師 Angelo Kourkafas 指出，華爾街對拜登更具包容性的外交政策前景表示歡迎，預計貿易關係方面，整體美股波動將減少。

Angelo Kourkafas 解釋：「我們看到政治不確定性風險有所降低，若能夠維持目前有利的環境，同時降低貿易主要風險，這可能為股市帶來一個好結果。」

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