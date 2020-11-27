英國將推出新的競爭機制 防止Google、Facebook濫用主導地位

英國明年將實施新的競爭機制，以防止 Google(GOOGL-US) 及 Facebook(FB-US) 利用他們的主導地位，排擠較小型企業和弱勢消費者。

相關規定將由競爭和市場管理局 (CMA) 的一個專門部門執行，CMA 已經表明，需要新法規來約束科技巨頭，並計畫 12 月份公布詳細構想。

英國 CMA 表示，Google 和 Facebook 在數位廣告業務方面佔據主導地位，在 2019 年總計 140 億英鎊的廣告支出中，就占了 80% 左右。

這兩家美國公司先前表示，他們致力於在數位廣告領域，配合英國政府和監管機構的工作，包括讓用戶對它們的數據和所提放的廣告，有更大的控制權。

商務大臣 Alok Sharma 表示，像 Google 和 Facebook 這樣的數位平台，對經濟有著重大貢獻，也在人們日常生活中發揮重要作用，但與此同時，僅有少數幾家大型科技巨頭主宰，將導致創新減少、廣告價格上漲，以及消費者的選擇與控制權減少，因此需要新的競爭機制，以保證較少的公司不輕易被淘汰。

新成立的數位市場部門將於明年 4 月份開始工作，可能獲得授權，能夠暫停、阻止和逆轉科技公司的決策，對不合規情況處以金融罰款。