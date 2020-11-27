【永豐期貨】美股感恩節休市 台股黑翻紅守5日線

期貨走勢

台指期週五上漲 39 點至 13878 點。價差方面，台指期轉為正價差 10.91 點，電子期轉為正價差 0.76 點，金融期逆價差擴至 - 4.21 點。現貨部分，三大法人賣超 15.13 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2300 口至 7513 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1817 口至 16813 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2389 口至 - 5363 口。

週四美國感恩節休市一天，感恩節假期之前，美股交易量較往年減少。疫情方面，美國新冠疫情持續惡化，近日加州通報史上最高單日確診數 (超過 1.8 萬)。台股今天多於盤下震盪，電子權值股熄火，但中小型股類股輪動，指數黑翻紅，終場加權指數小漲 21 點，收 13867 點，守住 5 日線。權值股來看，台積電抗跌黑翻紅，終場收平盤 489 元，聯發科則熄火，於盤下震盪，下跌 0.68%，收 725 元，國巨獲得資金進駐，有 1.75% 的漲幅。目前台股資金依然充沛，加上融券餘額仍在歷史相對高點，軋空行情仍持續，有望推升大盤，為需留意下週一 MSCI 收盤生效，台股權重將向下微調，恐呈現高檔震盪格局，要挑戰萬四關卡仍需外資助攻，小心高檔有獲利了結的賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15800 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 升至 1.22。VIX 指數上漲 0.19 至 17.61。整體選擇權籌碼面有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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