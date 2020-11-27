〈房產〉台中七期土地交易今年已衝破萬坪 成交250億元雙創新高

台中七期土地交易熱力四射，實價登錄統計，七期 2020 年土地交易總金額已達 250 億元，創下歷年最高金額，且與 2015 年的 39.2 億低谷相較，成長逾六倍，土地成交總面積超越去年 9294 坪，首度衝破萬坪關卡來到 10908 坪，不論總金額還是總面積，雙雙締造新高紀錄。

最新最新實價登錄資料揭露，2020 年中悅建設 8 月豪擲 26.78 億元購入惠國段土地外，永豐國際開發也在 7 月投入 17.88 億元，買進市政北二路與河南路口南側的惠民段 1064 坪精華地。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年台中七期土地交易不斷刷新紀錄，原因來自近年七期豪宅與商辦，受歸國台商及企業的大力追捧，一般中低總價產品也因在地自住、就業買盤紮實開出紅盤。在銷路順暢激勵，建商踴躍購地，甚至北部建商都接連南下台中搶大餅，掀起一波七期購地大戰，只要市場上有方正且稍具規模的土地釋出，建商無不斥資重金收歸，推升七期土地交易總金額與總面積 2019、2020 連續兩年改寫歷史紀錄。

另一個原因則是今年恰好有近 2600 坪的達新雨衣舊廠土地釋出，加上另有惠宇建設惠國段、鉅本建設惠民段、新力旺惠順段等逾 900 坪大型基地轉手，一舉將今年七期土地交易量拱上高點。由於第四季向來是民眾及企業購置不動產的旺季，因此房仲業者預估，2020 年七期全年的土地交易總金額，可能飛躍 300 億大關，交易總面積也可望突破 1.2 萬坪，樹立前所未有的歷史高度。

不僅土地交易總金額、總面積兩數據締造新猷，今年七期土地單價也有機會再攀高峰。台中知名建商聯聚建設日前以約 28.6 億，購入聯聚瑞和大廈旁的 936.8 坪精華地，換算單價每坪超過 300 萬元，目前實價尚未揭露，但已過戶，若將該筆交易納入計算，則今年七期的平均土地買賣單價，將從目前的 229.2 萬躍升逾 235 萬元。

台灣房屋七期惠文特許加盟店店東陳裕方指出，七期經過逾 20 年的開發，土地資源愈來愈稀少，除非後續有建商將大型土地轉手，不然要再寫單年土地交易量上萬坪的機會不大，因此未來建商獵地的目標，也將從素地轉向鎖定土地持分大的餐廳、汽車旅館、旅館飯店及八大行業。

陳裕方進一步指出，與上一波高峰由豪宅領軍的情況不同，今年七期的房市盛況，是因商辦、豪宅及低總價精品宅百花齊放，據此推估將來業者推案，應會維持產品的多元性以聚集各方客源。