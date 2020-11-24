〈房產〉全台前8月土地交易破兆元 全年成交值估創5年新高

內政部最新統計顯示，2020 年前 8 個月全台土地買賣交易筆數，較去年成長 7.4%，成交金額更已高達 1 兆 698 億元，鄉林不動產研究室今 (24) 日預估，今年全台住宅與工業土地需求與熱度升溫，成交值可望創下近五年新高。

商總理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰則指出，台商回游資金帶動工業地產及房市交易熱，全台前三季工業類建築物開工樓地板面積達到 412 萬平方公尺，年增超過 19%，其中以北台灣台北、新北及桃園居前三名。

賴正鎰指出，全台廠辦工業建築開工持續活絡，工業地產與住宅房市連動成長，不動產買賣移轉棟數也創新高，游資豐沛搭配低利率，第四季房市預料還是會穩定熱絡，現在反映的市場需求，將是未來 3-5 年的房市榮景。

鄉林不動產研究室表示，台商回台投資一波接一波，蓋廠辦的土地需求大增，像是光學元件龍頭廠大立光 (3008-TW)，因應光學鏡頭產業需求，二度匯回台幣 180 億元資金挹注建廠和購買設備，除了繼續尋覓中部地區建廠土地，還預計將目前分散在各處及包括承租使用廠房的產能一併移入。另外被動元件大廠國巨 (2327-TW)，因應 5G 及車用電子發展所需，也將產能調整回台生產，將加碼投資在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，近日宣佈高雄廠區規劃成為高階產品生產基地。

台灣第三季經濟成長率 3.33%，台經院近期也把今年經濟成長率上修至 1.91%；鄉林不動產研究室認為，企業擴產加上整體股匯市揚升，廠辦，商辦與住宅的土地剛性需求三路齊發，也將形成快速攀升走勢。