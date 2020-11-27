日本10月工具機訂單年減6% 中國需求爆增近8成

日本工具機工業會 (JMTBA)26 日 (週四) 公布 10 月份的工具機訂單終值，年減 6% 至 822.11 億日圓，連續二十五個月遜於去年同期表現。然而訂單萎縮幅度較 9 月縮小，金額也連續兩個月突破 800 億日圓關卡。且不論是內需或外需，也都出現緩慢復甦跡象。

在外需表現方面，10 月份報年減 1.3% 至 533.19 億日圓，在相隔兩個月後出現下滑。不過與前月相比只有微幅衰退，金額也連續兩個月超越 500 億日圓關卡。除了中國市場持續回溫，在其他地域也開始出現復甦徵兆。

中國市場年增 79.1% 至 212.64 億日圓，連續五個月超越去年同期。除了一般、電氣及精密機械的需求增長外，在其他各項業種亦廣泛出現增長。也是在相隔二十八個月後，再度突破 210 億日圓。

北美市場的訂單金額年減 19% 至 151.13 億日圓。然而在航空業大型訂單帶動下，也連續兩個月超過 150 億日圓。

歐洲市場持續走低，10 月份訂單金額年減 28.5% 至 84.64 億日圓，已連續八個月低於 100 億日圓。

印度市場的訂單金額年增 31.6% 至 18.64 億日圓、連續兩個月超越 15 億日圓，也創下 2020 年的新高紀錄。來自汽車產業的需求暢旺。

日本內需方面，10 月年減 13.6% 至 288.92 億日圓，在相隔兩個月後再度跌破 300 億日圓。單就 10 月而言，則是自 2012 年間隔八年以來再度低於 300 億日圓，依然維持在低水準。

不過從業種來看，雖然多數業種的表現低於前月，來自汽車行業的訂單則出現月增 22.1% 的大幅上揚、連續三個月增長。JMTBA 會長飯村幸生表示「會員之間也有詢問出現，今後會持續增加。」

關於 10 月份的整體訂單表現，飯村會長認為當前「接單水準的中心線向上提升了一個階段」。