粗鋼需求回溫 日本製鐵重啟兩座高爐

粗鋼生產量日本第一、全球第三的日本製鐵 (5401-JP) 週二 (24 日) 宣布，該公司在日本的兩座高爐，已經重新開爐。

根據日本製鐵 24 日所公布的新聞稿，該公司的東日本製鐵所君津地區第二高爐，日前在 2020 年 6 月 14 日實施封爐 (banking)，該公司曾經預告該座高爐將於 11 月下旬重啟運作，也如原先宣布的在 11 月 24 日下午開始運轉。

另外於 2020 年 7 月 8 日停吹 (blowing-out)、並展開改修工程的室蘭製鐵所廠區內的北海製鐵株式會社第二高爐，在實施改修工程之後，也於 11 月 22 日再度點火開爐。

室蘭製鐵所的高爐，在這次的改修工程共投入約 350 億日圓，也導入了最新穎的高度 ICT 技術。不僅容積較原先增加 3.9% 至 3014 立方公尺，受惠於 AI 人工智慧的運用，諸如爐內溫度之類的作業條件也都能進行最適當的調整。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大後，日本製鐵包含修改工程在內的高爐，共有五座暫時的停止運作。

近來由於日本以製造業為主的行業出現回溫，日本製鐵為了因應需求，也重新點火開爐。在上述兩座高爐的加持下，該公司的日本國內產量將恢復到疫情前的八成水準。