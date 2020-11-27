任正非送別榮耀 鼓勵拿著「洋槍」打倒華為

華為出售旗下手機品牌「榮耀」後，近日舉辦內部送別會，華為創辦人任正非在會中表示，榮耀與華為「離婚」後別再藕斷絲連，加強擁抱英、美、歐、日、台、韓的企業，大膽與美國合作，成為華為最強對手、甚至打倒華為。

華為總裁辦 26 日發表華為創辦人任正非在榮耀送別會中的談話，他將兩者的分割比喻為「離婚」，榮耀應把華為視作對手，「不能像小青年一樣，婚姻戀愛，一會熱一會冷，纏纏綿綿，劃不清界限。也不要心疼華爲，去想你們的未來吧！」

任正非期許榮耀堅定全球化，盡快建立供應鏈關係，加強擁抱英、美、歐、日、台、韓企業；而美國是世界科技強國，許多公司都很優秀，要大膽與他們合作。

他還稱，「你們可以拿著洋槍、洋炮，與手持新漢陽造、新大刀、長矛的華為競爭，誰勝誰負還不一定。」

送別會中，任正非解釋，切割榮耀是為了解決上下游合作夥伴的困難。他表示，在美國一波一波嚴厲制裁下，通路商因為沒有水而乾枯，供應商也不能採購而貨物積壓，這將導致合作夥伴員工失業、銷售下滑，甚至拖累股市。

華為為突破緊箍咒，日前宣布出售旗下榮耀手機業務。多家企業在深圳特區報發表聯合聲明，深圳市智信新信息技術有限公司已與華為投資控股有限公司簽署收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。出售後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。

