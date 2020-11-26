【富蘭克林】中國利多匯聚，A股後市潛力看佳

滬深 300 指數週四收紅 0.18%，收 4,919.59 點，創業板指數收黑 0.23%，收 2,609.39 點 (截 11/26 收盤)。市場關注的重點自新冠疫苗傳出之好消息，又轉移到近期中國政府近期頻頻對周邊國家釋放善意，加強亞太經貿連結關係，希望拉攏周邊區域，使經濟成長持續。

富蘭克林華美投信表示，因類股輪動快速，10 月起低接科技，11 月起布局跌深的消費，不乏上半年受疫情衝擊之消費 (化妝品、紡織)、醫藥股(新藥) 類補漲，資金動能又重回科技、消費雙主線的投資主軸，並略為調節漲多的光伏、新能源車等類股。

富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達認為，展望 2021 年，看好消費升級及消費下沉之雙成長引擎，有如科技 3A 行情：Auto Electronic(汽車電子)、AI(人工智能)、Automation(自動化)。加上由於中國長天期公債殖利率持續降低的環境下，資金持續追逐資本市場投資的企業標的，因此樂觀看好中國 A 股機會。

從區域經濟角度，RCEP(區域全面經濟夥伴關係協定) 正式簽署，15 個成員國 GDP 將近全球總量的 30%，貿易額佔全球貿易總額 27%，此協議有利亞太區經濟成長，亦提升人民幣國際地位及展望，也可望使國際資金加速流向中國股市。

從數據上分析，富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛表示，中國汽車製造業增加值 YoY 年增率 14.7%，11 月工業增加值年增 6.9%，其中汽車製造業得益於中國汽車消費刺激，傳統汽車、新能源車產量大幅增加，帶動相關汽車產業鏈表現。(資料來源：中汽協，2020 年 10 月)

另外，產業面也逐漸走出新冠疫情的衝擊，蘇士勛分析，中國小家電經歷前三季淡季後，第四季回暖趨勢明顯，搭配旺季來臨如: 料理機、掃地機器人延續高成長態勢，電鍋、微波爐及氣炸鍋等電器無論實體、網路各品類季度銷售成長均明顯改善，第四季又迎來雙 11、雙 12 等銷售旺季，加上冬季來臨有望推動電熱類小家電新一輪成長。

蘇士勛也分析，廚具電器今年第四季銷售有改善，全品類表現優異，電器各品項季度成長率持續改善，廚具電器及抽油煙機網購 (線上) 增速超 40%，實體零售 (線下) 也實現 10% 左右增長，較前三季度亦有所改善。(資料來源：中怡康、天風證券研究所，2020 年 10 月)

總結以上，因消費旺季，除了國外有感恩節及聖誕節來臨，富蘭克林華美認為，陸股也看好如: 飯店、觀光、能源、零售銷售與金融類股可望落後補漲；而電子產業類則有自產半導體、5G、手機零組件等回溫的新產品訂單，因基期較低也具備超額報酬空間，建議投資人不妨逢低加碼布局，或是以定期定額方式投資，中長期參與中國股市成長與表現機會。

【以上提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介】

投資中國警語：中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新台幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。

投資證券交易市場交易之反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF，不得超過本基金淨資產價值之百分之十。本基金主要投資於中國大陸境內之有價證券，雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險 (含國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或法規之變動等)、類股過度集中、產業景氣循環變動等風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。另中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新臺幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。

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