施羅德公布2021「五大顛覆產業」、「十大投資預測」 歸零新常態下股市依舊看好

每年年底是機構法人發表年度報告、展望來年的旺季，施羅德投資亦在一年一度的投資論壇中，發表疫情催生下最強五大顛覆產業、以及 2021 年十大投資預測，在波動日益劇烈、操作難度日增的投資環境中，為大眾指點迷津，提升投資贏率。

「顛覆創新」來勢洶洶 「適者」爆發性成長

「顛覆」一詞在科技日新月異下，始終為現在進行式，今年在疫情壓力催化中，更是加速技術創新，各產業的顛覆行動可說是無所不在。施羅德投資全球股票產品經理 Gavin Marriott 指出，即便是大企業都正面臨顛覆創新的生存戰，「適者生存」的門檻愈築愈高，在本世紀初，企業留存在 S&P500 權值名單中的平均年限為 35 年，目前則僅剩約 20 年，預料在 2027 年，「不適者淘汰」將更將頻繁，S&P500 大企業平均壽命將只剩 12 年，未能適應顛覆性變化、適時改變商業模式者，就只能被市場剔除。

換個角度思考，那些位處高顛覆性產業、能創造顛覆性成長的企業與題材，正是值得長線布局的首選。對此，Gavin Marriott 點出五大顛覆產業，預料能在未來 12-18 個月間提供絕佳報酬機會，這五大產業與題材分別為通訊、電子商務、金融科技、醫療保健與交通。

科技起飛 + 疫情肆虐 加速「五大產業」顛覆創新

通訊產業的顛覆商機，在疫情衝擊下遍地開花，典型的例子就是遠距教學、視訊會議幾乎已成生活日常，Gavin Marriott 以視訊會議大廠 Zoom 為例，其市值已超越 Delta、西南航空、法航等數家大型航空公司的市值加總，足見疫情已完全顛覆先前經濟狀況；至於電子商務的創新，因為有亞馬遜為典範，加上零接觸需求，逐漸綻放璀璨佳績，預料未來五年無論是歐美或亞洲，電商銷售的複合年成長率少則 6%、多則將有兩位數以上的成長。

在金融科技部分雖非新的概念，但 Gavin Marriott 直言，目前金融科技產業結構與企業策略正大幅改變，數位支付平台搶下許多金融業務市佔率，固守傳統的金融業者將承受極大壓力；而醫療保健在疫情壓力下，加速投入更多科技資源，包括 AI 技術、強大運算能力等，才有辦法將疫苗研發時程從過去的十年以上縮短到一年間，遠距醫療也逐漸普及；最後，Gavin Marriott 也看好全球電動車的發展，因節能與碳排的目標日益嚴苛，政策將持續支持電動車產業，電池、半導體、感測器等電子元件製造商也持續投入資源，推出更物美價廉的零件，預料可讓電動車的價格更親民，帶動消費需求。

「三零」新常態下 「十大預測」依舊看多股票

去年準確度高達七成的施羅德投資十大預測，今年在零成長、零利率、零接觸的新常態環境下備受矚目。2021 年十大預測中，第一項就是看好股票，這點與去年看法相同，即便突如其來的疫情打亂一切，今年做多股票者仍有不錯成果。對此，施羅德亞洲多元資產投資主管 Patrick Brenner 表示，看好股票的原因在於全球資金流動性仍佳，經濟活動應可陸續恢復正常，政策作多趨勢短期內也不會改變；至於股票市場中相對看好美國小型股與新興市場，預料新興市場有機會因其評價優勢、以及美元走貶脫穎而出。

如要做多新興市場，中國身為世界兩大經濟體之一，勢必無法忽略。Patrick Brenner 也認為中國股市仍有表現空間，但比起代表「全中國」概念的富時 A50 指數成分股，更看好代表「新中國」概念的 MSCI 中國指數成分股；比起 A 股，更推薦 H 股的投資機會，因 H 股的評價面更具吸引力。

債市相對看好高收益債、新興市場本地債

在固定收益部分，Patrick Brenner 維持去年預測的看法，依舊看好高收益債，比起投資級債，高收益債的利差優勢仍極具吸引力，而且高收益債對存續期的敏感度較低，即便未來利率走揚，在信用利差有撐之下，高收益債仍有不錯的表現機會。Patrick Brenner 也相對看好中國政府公債、以及澳洲公債，另外新興市場本地債在溢酬吸引力上也相對出色，未來新興市場貨幣如見逆轉走升，更可拉大新興市場本地債的收益空間。

最後，Patrick Brenner 也特別強調平衡風險的重要性，雖然看多明年的股票，債市也將有所表現，但今年疫情已為大家上了寶貴的一課，那就是，無論如何都該預先做好避險準備，適度持有現金部位仍是必要的，這部分則相對看好美元與日圓。

整體而言，2021 年雖仍有不可控的疫情變數，但持續進行的顛覆式創新，正讓許多產業與企業浴火重生或嶄露新氣象，投資如可積極掌握趨勢發展，並以多元股債配置方式趨吉避凶，仍有優渥的超額報酬可期待。



