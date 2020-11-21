比特幣續刷3年新高 區塊鏈概念股盤中集體飆升

比特幣週五 (20 日) 站上 18,600 美元關卡，續創 3 年新高，帶動美股區塊鏈概念股嘉楠科技、第九城市以及迅雷等盤中集體飆升。

交易平台 Bitstamp 數據顯示，截至台北時間晚間 23:19，比特幣價格漲 3.71%，暫報 18,704.74 美元，盤中最高一度觸及 18,730.47 美元，續刷 2017 年 12 月以來最高。

比特幣價格走勢 (圖：Bitstamp)

美股區塊鏈概念股紛紛走強，嘉楠科技 (CAN-US) 美股盤中大漲 13％，馬拉松專利集團 (MARA-US) 和 Bit Digital(BTBT-US) 均漲超 10%，第九城市 (NCTY-US) 漲 5%，迅雷 (XNET-US) 漲逾 3%。

隨著比特幣於本週三 (18 日) 飆破 18,000 美元大關，今年迄今比特幣已飆逾 140%，目前市值漲至 3360 億美元以上，超越美國繪圖晶片大廠 Nvidia。

花旗銀行 (Citibank) 日前發布報告指出，比特幣價格有望在明年底達到 31.8 萬美元，迎來超級牛市。以 1.8 萬美元計算，31.8 萬美元的目標價，相當於比特幣上行空間還有 1667%。

花旗表示，如今比特幣的市場條件，與 50 年前的黃金極爲類似。疫情期間，Fed 維持超寬鬆政策，且明確表示不會在經濟和就業率回升前升息，且無限 QE 和財政措施將市場帶往通膨和美元貶值，宛如 1970 年代的黃金牛市，促使該行看多比特幣前景。