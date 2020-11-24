比特幣狂潮不歇？對沖基金看好比特幣明年飆至10萬美元

比特幣週二 (24 日) 首度突破 19,000 美元，續創 3 年新高，一些頂級對沖基金和基金經理人認為，比特幣狂潮不會就此停歇，甚至有望在 1 年內漲超 5 倍，達到 100,000 美元的歷史新高。

自 1 月以來，強勁的機構需求加上稀缺性，已驅動比特幣上漲 160％，接近 2017 年 12 月創下的 20,000 美元歷史高峰，其於 2011 年首次發行時以零元開始交易，目前最新交易價為 18,956.74 美元。

(圖：CoinDesk)

對沖基金 Off the Chain Capital 投資長 Brian Estes 認為，1 年之內從 18,000 美元增加到 100,000 美元並不是一件容易的事，儘管如此，他認為既然已經看到比特幣在一年內上漲 10 倍、20 倍，甚至是 30 倍，上漲 5 倍並不是什麼特別的事。

根據一種利用市現率 (stock-to-flow ratio) 來衡量黃金等稀缺性商品的模型，Estes 預計，到 2021 年年底，比特幣價格可能落在 100,000 美元至 288,000 美元間，並稱上述模型與比特幣價格有 94％的相關性。

比特幣近期不斷衝高，各種跡象顯示，越來越多傳統金融機構對比特幣展現出興趣。

對沖基金 Pantera Capital 上週五 (20 日) 向投資人表示，由 Square 開發的行動支付軟體「Cash App」及 PayPal 近期為超過 3 億用戶推出加密貨幣服務，使得比特幣數量變得更加短缺，過去幾週幫助推動比特幣衝高。

此外，加密貨幣資產管理公司 Grayscale 研究主管 Phil Bonello 認為，機構巨鯨紛紛湧入也是推高加密貨幣的主要因素。

疫情對經濟的衝擊，使多數散戶投資人仍處觀望狀態，但隨著 Square 和 PayPal 加入，加密服務公司 Stack Funds 研究主管 Lennard Neo 認為相較於 2017 年，零售需求氾濫程度將更加劇烈，預計比特幣將在 2021 年底達到 60,000 美元至 80,000 美元。