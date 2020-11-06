投資人擔心錯失行情 比特幣年底前有望再創新高？

比特幣價格週五 (6 日) 漲勢不歇，交易價格已進一步逼近 16000 美元，儘管由 9 月份低點反彈幅度已達 50%，仍有分析師繼續看好行情，相信到年底可再創新高。

Celsius Network 執行長 Alex Mashinsky 持這一觀點，他從今年初就堅稱，比特幣在 2021 年前有望再創新高。他表示，比特幣明顯不會止步於 15000 美元。

至台北時間週五下午 15:40，Coindesk 比特幣報價已來到 15778 美元，24 小時漲幅超過 9.1%。

(圖表取自 Coindesk)

今年以來，比特幣價格已經飆升 1 倍以上，在過去幾週尤為明顯。自 10 月初計算，漲幅也已超過 40%，比特幣曾在 2017 年 12 月寫下近 20000 美元的歷史新高。

比特幣這波漲幅受益於美元貶值，以及 PayPal(PYPL-US) 和 Square(SQ-US) 等更多主流公司的採用。

Token Metrics 首席技術分析師 Bill Noble 表示，沒有什麼能阻止它達到 2017 年高點，每個人都害怕錯失行情，這將推高價格。

Noble 補充說，總統大選結果的不確定性，可能還會加劇最近的比特幣飆升，投資人可能逃離美元而購買比特幣。

分析師認為，對於希望利用美元疲軟進行投資的人來說，黃金及比特幣都可能是選擇。金價在今年早前已創下每盎司 2000 美元的歷史新高，在本週漲幅也有望寫 7 月以來新高。

BNY Mellon 財富管理公司投資策略主管 Jeff Mortimer 表示，隨著美元的疲軟，比特幣和黃金全年都在上漲。這是一個長期趨勢。