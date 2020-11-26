比特幣週四急跌1000美元 失守18000關卡

比特幣在亞洲時間週四 (26 日) 下午突然急殺，由前日高點急跌近 1000 美元，來到 17700 美元附近。一些分析師認為，儘管目前賣壓強大，但這可能是上攻前的一波修正。

數位資產公司 Diginex 銷售經理 Justin d'Anethan 表示，當前無論是現貨或槓桿市場，比特幣的交易量都很大，在衝刺歷史新高失敗之後，這種急速的調整也就不足為奇。

d'Anethan 認為，雖然比特幣還可能快速跌至 16500 美元附近，但目前仍有很大的上漲潛力。

(圖表取自 coindesk)

比特幣今年在 3 月 13 日摔至全年低點 3850 美元，由低點起算已上漲 358.6%，但尚未突破 2017 年 12 月創下的 19666 美元。

比特幣價格週四先是跌破 18474 美元的支撐位，然後就快速向下，24 小時跌幅超過 5%，是自 11 月 7 日以來的最大跌幅。

分析公司 CryptoQuant 執行長 Ki Young Ju 認為，這可能是衝上 20000 美元前的一波修正，由長期的指標來看，潛在購買動能依然存在。

雖然下降的原因尚不完全清楚，但拋售之前，Coinbase 執行長 Brian Armstrong 稍早前表達，對傳出美國財政部有意追踪自有加密貨幣錢包所有者的擔憂。

分析人士說，最近的漲勢與 2017 年不同，因為散戶投資人比例減少，而避險基金和家族辦公室等交易加密貨幣的機構卻更多。