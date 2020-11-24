永豐數位帳戶大戶DAWHO 直覺式體驗席捲年輕世代

永豐銀行數位帳戶「大戶 DAWHO」今 (24) 日獲網路溫度計 DAILYVIEW 頒發「2020 網路口碑之星－傑出人氣獎」，肯定「大戶 DAWHO」推出後以客戶為核心，搭配隨時觀測網路口碑反饋，提供最好的使用體驗。

永豐銀行表示，「大戶 DAWHO」自去 (2019) 年 6 月上市，由傳統銀行採取產品導向轉變為以客戶體驗為視角，今年 3 月進一步結合專屬 App 並運用數位化客群經營模式，結合網路意見領袖及部落客提升網路互動，加上產品創新力及優惠吸引力，帶動網路話題及討論人氣飆升，吸引平均年齡 33 歲的客戶加入，其中，全新戶占比近 8 成，用戶數已突破 60 萬。

永豐銀行表示，「大戶 DAWHO」以「樂、食、行、玩、學」為主軸與年輕客群溝通，創新存款理財、信用卡消費回饋、換匯、房貸、信貸及證券投資等一站式服務，獲得廣泛響應及網路社群正面反饋。其中，單一波行銷活動累積貼文互動數即高達 11 萬，也結合近期討論度極高的電玩遊戲－動物森友會，打造五星級大戶島並舉辦趣味線上直播活動，邀請粉絲一同登島遊玩，最多同時百人於直播頁面上熱烈討論，成功掀起話題。

同時，「大戶 DAWHO」App 上線聲量熱度狂飆，透過簡潔且直覺的介面設計，結合儲蓄、投資、消費、彈性資金等四大核心應用，提供客戶無斷點金融生態圈，讓客戶輕鬆宅在家也能享受一次到位的服務。

加入「大戶 DAWHO」抽頂級住宿券

為持續回饋廣大客群，永豐銀行表示，即日起至 12 月底前開立「大戶 DAWHO」，除享 50 萬以內活存利率 1.1% 外，完成個人化實名綁定永豐銀行 LINE 官方帳號，即可抽頂級溫泉度假村住宿券；此外，使用「大戶 DAWHO」線上換匯成功並登錄，即有機會抽精美香水組禮盒。詳細內容可連結永豐銀行官方網站、「大戶 DAWHO」、「DAWHO 摘星之旅」查詢。

