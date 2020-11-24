萬泰科明年成長動能足 營收、獲利同步戰新高

線材廠萬泰科 (6197-TW) 今 (24) 日召開法說會，公司表示，第四季淡季不淡，可望帶動全年獲利優於去年；至於明年，在戶外、家電，以及網路用線帶動下，預計營收年增 25-30%，獲利成長將更多，將同步改寫歷史新高。

萬泰科指出，宅經濟帶動影音線、電源線、網路線束需求強勁，加上東南亞車用市場回溫，汽機車線束需求回溫，第四季獲利估季增，全年獲利也可望超越去年。

展望明年，萬泰科指出，近年布局的灌溉、太陽能等戶外用線，明年可望放量，在絕對金額上會有明顯成長；網路線束除了既有的資料中心應用，更打進中國前二大之一的電信設備品牌，成為 5G 基站線束的主要供應商。

此外，萬泰科今年在家電電源線、及重機械用線上，也取得多個新客戶；加上貿易戰、疫情帶動美系影音產品客戶轉單動能延續，均將推升明年營運大幅成長。

在手訂單增長下，萬泰科也陸續啟動擴產計畫，今年除了東莞廠網路線產能增加，越南也新增產能，明年泰國廠也將擴充電源線束產能，預計將較現有產能倍增，台灣也會新增測試設備，整體資本支出預計比今年多 1-2 成。

目前各產品營收占比來看，網路線約 31%、電子線 30%、電源 6%、電腦線 2%、汽、機車 8%，戶外等其他線束合計約 23%。