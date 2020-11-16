南部大學周邊獨立套房需求升溫 租金投報率上看6%

房仲業者統計全台六都就學人數逾萬人的大學中，高雄義守大學是高雄大學中中籤率最低的宿舍，由於學生在外租屋人數多，使得鄰近大社市區的透天套房出租產品吃香，估租金投報率達 4.8-5.9%，在各校中名列第一。

優美地產企研室主任林哲緯指出，全台六都宿舍床位最吃緊的萬人大學中，台中逢甲、台南成大及桃園中原等校，大學城商圈成熟，周邊有足夠的租屋選擇，與宿舍無緣的學生可就近租屋；反倒台北東吳與高雄義守兩校，因地域特別，沒抽到宿舍的同學只能「時間換空間」，奔赴外地租屋，其中義守大學的租屋熱區，更是遠在 10 公里外的大社等地，以騎車通勤來看，光來回學校就要花費一小時。

台灣房屋仁武 7+1 工商特許加盟店店長黃明智表示，義守大學周邊住宅不多，出租選擇有限，有租屋需求的學生，往往會選擇最近且機能較佳的大社區；從行情來看，目前大社區三年內的新透天總價約 1000 萬元，大樓單價也落在 1 字頭內，屬高雄房市蛋殼區；但學生租屋市場的加持下，以往便吸引不少包租公和學生家長進場，挹注當地透天、低總價大樓買氣。

黃明智指出，目前大社區中古透天總價約 600-850 萬元，以 6 間套房，每月出租 4000-7000 千元的行情來看，租金年報酬率上看 4.8-5.9%，不僅是各校中最高，加上義守近年招生情況不錯，預估租屋市場仍能維持一定熱度。

此外，隨著中油五輕遷廠，仁大工業區改制等利多發酵，有望改善當地生活品質, 加上房價基期低，未來還有不錯的補漲空間，對大社發展是一大強心針。

至於投報率第二的是台南的成功大學，台灣房屋台南成功特許加盟店店東白晉昌解釋，成大創校較早，雖然地處市區，校地幅員卻相當廣大，宿舍供給量不成問題，同時商圈發展也非常成熟，租屋種類多元，學生在校內外居住都相當方便；此外，成大商圈也擁有來自台南火車站、百貨公司等四面八方租屋需求，因此在周遭東豐路、小東路上，有不少全新改建的獨立套房。

如以更親民的租金著眼，成功大學周延巷弄內也有屋齡 20-40 年透天宅出租套房可供選擇。以目前當地一間全新的套房總價約 120-150 萬，每月租金 4000-7000 元，加上扣除一個月的代管費用來推估，投報率都能來到 4-5.6%，是當地許多置產族的購屋熱區，加上在少子化趨勢下，近年成大招生數不增反減，當地也還有南紡購物中心二期等利多陸續進駐。