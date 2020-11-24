〈紐約匯市〉疫苗樂觀+美景氣擴張 美元自三個月低點反彈 日圓弱勢

美元指數觸及技術支撐之後，周一 (23 日) 從三個月低點反彈，最新數據顯示 11 月美國經濟業景氣以五個月來最快速度擴張，但華爾街日報 (WSJ) 報導，美國總統當選人拜登將提名聯準會 (Fed) 前主席葉倫為下一任財長之後，美元漲幅稍微收斂。

IHS Markit 公布，美國 11 月綜合採購經理人指數 (PMI) 升至 57.9，製造業 PMI 報 56.7，是 2014 年 9 月來最佳，服務業 PMI 報 57.7，是 2015 年 3 月來最強，雙雙超越分析師調查最樂觀的預估，和近期正在放緩的其他數據形鮮明對比。

德意志銀行國際首席策略師 Alan Ruskin 說，投資人正在比較美國和一連串歐洲數據，而最新 PMI 顯示美國景氣復甦步調比歐洲快，為美元提供支撐。

不過葉倫將成為下一任財長的消息出爐後，美元升勢收斂。WSJ 報導，拜登將提名葉倫為下一任財長，擊敗同樣呼聲極高的 Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard)；如果成真，葉倫將再次改寫歷史，成為首位擔任美國財政部長的女性。

美元指數周一紐約尾盤上漲 0.18% 至 92.482，盤中一度跌至 92.013，為 9 月 1 日以來最低。

新冠疫苗研發周一再傳捷報，也抑制美元指數漲勢。英國製藥公司阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 宣布，和牛津大學研發的疫苗有效率約為 90% 左右，而且沒有嚴重的副作用。

分析師表示，假如美元指數跌破 92 左右的支撐價位，可能引發新一波跌勢。Miller Tabak 首席市場策略師 Matthew Maley 說，他正在觀察美元走勢是否將出現重大突破，如果美元指數摜破 92，就技術面而言情況非常不利。

許多分析師認為，隨著新冠疫苗推出，全球經濟成長將有所改善，明年具有反周期特色的美元將落後。

英鎊表現突出，英鎊兌美元紐約尾盤升值 0.29% 至 1.3322 美元，英鎊擺脫英國脫歐的擔憂，而且可望從全球經濟加速成長中受益。

瑞銀匯市策略師 Vassili Serebriakov 說：「英鎊將從全球景氣循環受益，英鎊往往在成長上升階段表現良好，而且英國快要達成脫歐協議，我們認為市場尚未完全消化這一點。」

日圓在主要貨幣中表現最疲軟，交易員說，美元兌日圓升至 103.8 之後一路攻克多個關鍵價位，紐約尾盤約報 104.5 日圓兌 1 美元。

截至週二 (24 日) 台灣時間約 6:00 價格：