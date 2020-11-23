外資狂潮推升股匯雙漲 台幣終止連2貶收28.803元

在外資持續買超助攻下，台股今 (23) 日盤中、收盤續創歷史新高，新台幣兌美元匯價早盤也強升逾 3 角，不過，央行仍堅守「雙防線」，台幣終止連 2 貶、小升 1.7 分，收在 28.803 元，台北及元太外匯市場總成交值為 13.85 億美元。

新冠疫苗研發透出曙光，激勵台北股匯雙漲，台股早盤一度大漲逾 200 點，逼近「萬四」大關，外資今日大買台股 108 億元；新台幣兌美元早盤最高來到 28.515 元，升值 3.05 角，不過，外資有買有賣，加上出口商月底有拋匯需求，因此，台幣升勢並未如前幾日強勢。

產業界近期不斷反映台幣升值壓力大，央行除了在盤中佈下重兵外，尾盤也加大調節力道，終場沒收大部分升幅，台幣收在 28.803 元兌 1 美元的價位，小升 1.7 分，央行堅守 28.5、28.8 元兩道防線，不讓熱錢越雷池半步。

匯銀人士指出，美元持續走弱，台幣短線欲小不易，儘管適逢月底出口商有拋匯需求，但預期台幣仍將維持驚驚漲、狹幅震盪的走勢，長線趨升格局難以改變。

觀察主要貨幣走勢，美元指數 23 日貶至近三個月新低，帶動亞幣全面走升，韓元強升 0.31%，星元升 0.21%，日圓升 0.13%，離岸人民幣則小幅貶值 0.12%。英鎊及歐元分別升值 0.57%、0.37%，紐元與澳幣也同步走升。