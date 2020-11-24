〈每日外資外匯觀點〉美元拋售潮還沒結束 機構：趁非美貨幣跌時買進

美國 Markit 制造業 PMI 數據創下近 74 個月新高，加上新冠疫苗樂觀進展，提振市場對經濟反彈加快的期待，風險資產再獲青睞，周一美股大漲，現貨黃金一度下跌 45 美元，美元指數連續兩天上漲後，周二亞洲盤交易時間美元指數則拉回至 92.4116 附近整理。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

三菱日聯研究部表示，儘管市場對拋售美元的興趣降低，但任何非美元貨幣兌美元的拋售都是買入的好時機，而且美元一旦上漲就會增加更多的美元空頭部位，該行維持看跌美元，並將持有美元兌瑞郎的空頭部位。

三菱日聯並指出，第二波新冠疫情升高的同時，G10 國家的第二波放寬貨幣政策也相繼實施，並預期歐洲央行 12 月 10 日將跟進，美國聯準會也可能在 12 月 16 日繼續放寬貨幣政策。

道明證券認為，儘管歐洲新冠疫情曲線看來已經達到高峰，但歐洲的機動性最近比世界其他任何地方都崩潰地要快，可能會很快地讓歐元受挫，我們對英國脫歐的樂觀情緒消散，本周操作策略建議拋售英鎊兌美元。

市場對疫苗可能結束新冠疫情的希望正不斷上升。瑞銀財富管理首席經濟學家 Paul Donovan 表示，投資人關注的是疫苗好消息，而不是回顧過去的經濟數據，現在對疫苗的樂觀情緒似乎暫時支撐着風險資產。

德意志銀行看好北美、英國、日本和歐盟國家最快能在明年夏季實現群體免疫，預期這將讓美元明年承受壓力，預期北歐、大宗商品和許多新興市場貨幣都將在年底前創下新高，建議做空廣義貿易加權美元指數。