【群益投顧】類股百花齊放 台股再創新高

一、盤勢分析

美國前 1 個交易日 (11/20) 因疫情加速惡化，多州重啟防疫措施，加上紓困法案持續卡關，市場擔憂恐影響年底消費力道，經濟復甦的腳步將再次停滯，衝擊投資人的持股信心，科技巨擘包含蘋果 (AAPL-US)、臉書(FB-US)、微軟(MSFT-US) 等走低，工業與芯片類股下跌，終場美四大指數全面拉回修正，跌幅約 0.4%～0.8%。台股今 (23) 開漲 77.11 點，指數盤中再寫新高，終場加權指數上 161.57 點，成交量 2349.95 億元。盤面上以 IC 設計、半導體、蘋概、塑化、金融、PCB、網通、矽晶圓、運輸、被動元件、鋼鐵等類股走勢相對強勁。

二、盤勢預估

台股技術面，週線呈現連續 4 紅且向上攀高，隨指數頻創新高之際，量能同步溫和放大，在電金傳族群快速輪動下，權值股買盤延續，大盤維持多方的量價結構。另有部分資金流向櫃買市場，中小型題材與利基股的股價表現空間大，目前月線已揚升至 13，157 點的位置，強化大盤下檔的支撐力道。

投資策略中可分成三個方向，第一是沿著 3 日均線走升的強勢族群，券資比同步上揚擁有軋空力道，加上未有爆大量訊號前，採短線的價差操作。第二是季報亮眼，但近期股價量縮拉回到 12 日均線有撐時，進行買黑賣紅的方式。第三是跌深反彈股，包含先前投信調節導致股價走低，但目前已止跌回穩的標的，可觀察法人低檔承接的力道來進行短打交易，但後續若買盤的續航力不足，股價回升到下彎的月季線反壓時，可先行獲利了結並換股操作。

中國十四五規劃，預計於 2025 年目標將新能源車、智能網聯汽車的銷售占比分別提升至 20% 與 30%，並給予地方政府充電樁建設的優惠補貼。充電槍概念股包含健和興 (3003)10 月營收月增 6.63%，在車市逐步增溫與電動車成長趨勢下，營運展望逐步回穩。

邁入年底消費旺季，因 iPhone 新機不再附贈有線耳機，帶動 AirPods 銷量成長並推升其他品牌 TWS 買氣增溫，可關注個股包含興能高 (6558)10 月營收年增 11.67%，因第 4 季到明年首季為出貨高峰期，訂單能見度佳，營運動能持續轉強。康舒 (6282)10 月營收年增 11.53%，受惠於燃料電池市占率擴大，帶動電源產品需求，並擁有綠能與智慧電表等多項題材，業績表現有望增溫。

個股焦點中，九豪 (6127) 受惠於 5G、車用與消費性電子等終端需求增溫，下游電阻廠提升陶瓷基板的拉貨動能，昆山廠產能維持滿載，在高毛利新品 ZTA 基板規模性量產下，新增營運動能。九豪在切入電動車市場後，並持續強化製程效率，獲利結構改善將帶動業績表現攀揚。

三、強勢股

電子：

聯電 (2303)、旺玖 (6233)、強茂 (2481)、力旺 (3529)、研通 (6229)。

非電：

華新 (1605)、長榮 (2603)、健和興 (3003)、三芳 (1307)、陸海 (5603)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據