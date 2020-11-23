外資期現貨不同調 大買群創2.9萬張 中止連13賣

台股今 (23) 日大漲 161.57 點，收在 13878.01 點，朝 14000 點叩關。外資期現貨操作不同調，現貨大買面板廠群創 2.9 萬張，中止連 13 賣，聯電則獲外資敲進 1.8 萬張。

三大法人方面，外資中止連 2 賣，轉為買超 108.75 億元；投信賣超 2.01 億元；自營商則買超 20.44 億元，連 4 買，三大法人合計買超 127.19 億元。

期貨方面，外資減碼多單 5162 口，多單未平倉口數降至 17282 口；投信增持多單 1269 口，空單未平倉口數降至 25446 口；自營商增持多單 98 口，多單未平倉口數增至 15145 口。

觀察外資買超方面，大買群創 2.9 萬張、旺宏 2.6 萬張，聯電、華邦電也分別獲外資敲進 1.8 萬、1 萬張，欣興、鴻海、仁寶也獲外資買超逾 5000 張。傳產股方面，大買中鋼 1.6 萬張，中纖、國喬、中鴻、長榮航也獲外資買超超過 4000 張。

金融族群也受外資青睞，元大金獲大買 2.2 萬張，新光金 1 萬張，台新金、兆豐金、國泰金、富邦金、玉山金、開發金、合庫金，均獲外資買進逾 3000 張。

外資賣超方面，元大台灣 50 反 1 遭外資調節 1.9 萬張，友訊、華新均遭外資大賣超過 7000 張。傳產股台玻、華航、工信、寶成、陽明，及電子股強茂、凌陽、光磊、茂矽、晶豪科、和鑫、力成、緯創、華泰及穩懋，也遭外資賣超超過 2000 張。

法人指出，台股盤中漲幅收斂，顯示高檔調節賣壓出籠，預估本周大盤臨近 14000 點關卡有壓，短線恐陷入震盪整理格局。

