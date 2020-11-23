〈台股盤中〉電子股比重逼近8成重掌多頭 一度大漲近180點衝13896歷史新高

不甩美股震盪拉回，台股今 (23) 日在電子權值股領軍下跳空開高，由半導體、IC 設計、鴻海家族與太陽能等扮演多頭支撐，帶領指數盤中大漲近 180 點，大盤攀升至 13896 點，站上歷史新高，成交量上看 2500 億元。

美國輝瑞疫苗再報佳音，預計最快 12 月起就能施打，儘管新台幣升勢略為收斂，呈平盤震盪，但在疫苗研發、外銷訂單等正面消息激勵下，仍吸引資金再度湧入股市，台股今天由電子股重掌多頭旗幟，成交比重逼近 8 成。

半導體龍頭股盤中上漲 2%、盤中股價暫收在 498.5 元，再度朝 500 元叩關，聯電在買盤力捧下，開盤不到 30 分鐘即漲停關門，其他包括聯傑、矽統盤中大漲逾 8%，晶豪科、矽力 - KY、台勝科與晶新科也各有 5% 以上漲幅。

聯電漲停帶動 IC 設計股價翻紅，包括世界、昇陽半、穩懋在資金追捧下，拉抬股價翻紅。

鴻海家族中，指標個股鴻海股價略顯疲弱僅平盤附近整理，但相關概念股包含台揚盤中直奔漲停關門、股價暫收在 27.15 元，建漢盤中也大漲逾 4%，訊芯 - KY、臻鼎 - KY 盤中也有 1% 以上的漲幅。

太陽能族群中包括台勝科、中美晶、元晶與安集等個股盤中股價同步翻紅。

法人指出，台股在資金面追捧下帶動指數持續攀高，在市場追價意願還沒降溫下，推升個股股價急漲，但部分個股出現融資餘額下滑，顯示股價漲多，市場居高思危意識，需留意短線反轉急拉。