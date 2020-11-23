【Wen姐筆記】百萬融券大軍壓境 多空13700火線PK

台股上周五外資持續賣超，加權指數以 13716.44 點作收，成交值 2211 億元，不過融券大軍持續增援，上市融券餘額續創 100.2 萬張新高，散戶小台留倉多空比，仍持續偏空! 多空在 13700 點關卡火線先行 PK，多方勝將挑戰 14000 點大關，如空方搶得短線控盤權，則提防往 13500 點關卡回測! 關鍵點位為 13657、13680 與 13721 點。

上周五美股壓回 ，台股早盤如回測，13657 點將是短線多空控盤觀察點，如能守穩，多空仍將以 13700 點火線 PK 為主軸，兩端哨站為 13680 與 13721 點，如能搶回 13752 點，意味多方仍有持續北上往 14000 點挑戰的企圖。13800 點兩端哨站為 13777、 13823 點，13853 點可視為 14000 點射門區。

如 13657 點失守，則短多暫失控盤權，指數恐往 13600 點回測，13600 點兩端哨站為 13588 與 13612 點。下方 13555 點將決定回檔幅度深淺，如再棄守恐回測 13500 點大關，兩端哨站為為 13482 與 13520 點，如再棄守 13456 點，提防回檔擴大，進入月線保衛戰。

第三季財報全都露之後，台股進入財報空窗期，儘管全球新冠肺炎疫情持續升溫，但每年 11 月中旬到明年 3 月，沒有強制規定公告財報，加上對明年業績展望，想像空間大，也是傳統所謂每年的「紅包行情」季度。

不過今年弔詭的是，散戶不搶紅包行情，反而因大盤太過強勢，在歷史新高的位階，有經驗散戶不敢追，積極者甚至選擇融券放空! 市場的價位是由多空爭戰後決定，融券餘額創高，指數維持歷史高檔，外資小幅調節，聰明的你不妨想一想，大股東與國家隊的態度如何? 這才是真正台股能否再往 14000 點闖關的真正關鍵! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)