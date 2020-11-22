台股躍「萬三」高點已10天 四大建議重新檢視投資習慣

台股自 11/9 起已經連續 10 天站穩「萬三」之上，投資人對於如何選股、以及選擇何時進場的操作難度都升高，元大投信提出四大建議可以重新檢視投資習慣，其中，投資人可優先選擇兼具「高股息」與「高成長性」的台股優質龍頭企業，並以定期定額方式投入，累積退休資產。

隨著美國總統大選的不確定因素逐漸落幕，新冠肺炎病毒疫苗研發露出曙光，全球股市紛紛上演慶祝行情，相較於股市，全球大行貨幣寬鬆政策，對利率敏感投資標的則應謹慎，尤其目前全球處於低利環境下，若投資人期待未來的退休生活享有穩定現金流，難度勢必提高，投資人應思考過往的投資習慣是否需重新調整。

正因為指數逢高，許多人會投資債券來平衡布局，但是投信業者指出，以日本為借鏡，根據日本總務省 2020 年 9 月的資料顯示，日本 65 歲以上人口佔比為 28.7%，已為超高齡社會，但管理 3.38 兆美元的日本退休金資產，以債券為主要配置，忽略成長性，因此在利率長期走低的趨勢下，長期報酬率（2009 年至 2019 年）幾乎 0 成長。

有鑑於此，其實若在台股中挑選優質與高股息優勢的龍頭企業、追求成長動能，績效可能比債券更好，以元大台灣高股息優質龍頭基金為例，因為其設有完善的配息機制，規劃每月配息與年終配息，投資人一年最多可領 13 次配息。讓該基金的定期定額戶數持續增加，也顯示出該基金的選股能力、配息穩定度都受到投資人高度青睞。

元大台灣高股息優質龍頭基金已分別於 10 月 19 日、11 月 13 日完成首次與第二次的月配息發放，每單位配發金額皆為 0.0337 元。

元大投信表示，不論新科技進步、抑或新冠肺炎影響，造成人類生活型態的不同，全球各地的產業結構勢必隨之改變，尤其在 5G 的發展下，台股中比重最高的半導體產業更是領銜上漲，若過往的投資習慣與偏好未隨之調整，投資人期望的理財成效便可能不如預期。

對此，元大投信提出四大建議：首先，投資人應重新檢視過往的投資配置，比如配置產業比重時，可視個人投資風險屬性加入 5G 相關新科技標的；配置股債除調整比重外，債券標的也應盡可能避免相對高風險的低評等債券，如垃圾債券，其殖利率雖相對較高，但違約風險也高。

其次，可優先選擇擁有「高修復力、高成長性」的優質標的，台股除前述兩大特性，更兼具高殖利率優勢，深受外資青睞，在資金行情的支撐下，台股投資人也可望連帶受惠。

第三，善用「基金」分散風險，同樣的資金成本下，透過基金可將風險分散至一籃子股票，且不論是選股、替換等操作上都可倚賴經理人的專業與經驗來完成，免去擇股心力。

第四，利用定期定額分批進場，投資想分散風險不僅要分散標的，也要分散進場時間，多數投資人都怕不小心買貴，但台股長線走多，投資人也因此錯失時間，遲遲未能進場，建議沒把握精準掌握進場點的投資人，透過定期定額，持續、不中斷方式分批投入。

