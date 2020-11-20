我Q3經常帳順差286.5億美元 創單季新高 央行：出口太亮麗

台灣央行今 (20) 日公布我國第三季國際收支帳統計，其中，經常帳順差 286.5 億美元，創單季新高紀錄，央行指出原因在於「出口太亮麗」，而金融帳淨資產 (淨流出)191.4 億美元，整體國際收支順差 94.2 億美元，創 2010 年第 3 季以來新高。

央行說明，第三季經常帳順差較去年同期增加 150 億美元，其中，商品貿易順差 234.7 億美元，年增 69.6 億美元，為單季次高，主要受惠於遠端商機和 5G 通訊等應用，以及電子新品備貨需求增加。

服務收支轉為順差 16.8 億美元，主要是因旅行收支逆差大幅縮小，反映第三季出國人次仍較去年同期大幅縮減 90.8%，其中，旅行收入 1.4 億美元、旅行支出 3.9 億美元，僅逆差 2.5 億美元，大幅低於去年同期旅行收支逆差 22.9 億美元。

央行也提到，初次所得由去年同期逆差 4.5 億美元，轉為順差 43.4 億美元，主要是因境外資金匯回高峰落在第三季，且今年不少上市櫃公司因疫情影響縮減發放股息規模。

金融帳方面，第三季直接投資淨資產增加 15 億美元。其中，居民對外直接投資淨增加 45.4 億美元，外資直接投資淨增加 30.4 億美元，央行說明，此反映跨國企業及其關聯企業資金往來關係較過去規模擴增。

而證券投資淨資產增加 164.8 億美元，其中，居民對外證券投資淨增加 86.3 億美元，主要因國內投信基金及保險公司投資國外債券增加，非居民證券投資淨減少 78.5 億美元，則因外資減持台股。

累計前三季我國經常帳順差 659.1 億美元，金融帳淨資產增加 484.9 億美元，國際收支順差 205 億美元。

央行再次強調，經常帳有順差的國家如日本、新加坡、南韓、德國、泰國和台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。