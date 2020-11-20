傳三星摺疊機Galaxy Z Fold 3將採UDC技術 實現真正全螢幕手機

據報導，三星電子正計劃在明年下半年推出的摺疊機 Galaxy Z Fold 3 配備最新的螢幕下鏡頭技術 (UDC)，意味著智慧型手機將不再出現「瀏海」或「挖孔」，實現真正的「全螢幕」手機。

知情人士表示，三星正在研發中的 UDC 所需的顯示器面板由三星顯示 (Samsung Display) 所打造，UDC 的圖像感測器則由三星的 System LSI 部門製造。除了硬體部分之外，三星電子也正在研發圖像校正演算法，以改善螢幕下鏡頭捕捉的照片品質。

目前市面上大多數手機仍在螢幕上設有「瀏海」或「挖孔」，以放置相機鏡頭，UDC 技術則有助於實現真正的全螢幕手機。知情人士表示，由於相機位在螢幕後，可能會造成拍照時出現問題，三星也正在設計一種面板，將 UDC 鏡頭所在位置的畫素間隙變寬，以確保開口率，提高光線穿過的效率。

除了 UDC 技術之外，先前也有傳聞指出，Galaxy Z Fold 3 將支援 S-pen 功能，並且有望在 2021 年第三季度首度亮相。該款可折疊式智慧型手機預期將是三星首款採用 UDC 技術的智慧機。

全球首款 UDC 手機來自中國的中興通訊，該款手機名為 Axon 20 5G，於今年 9 月在中國上市，以 320 美元的價格發售。該款手機將 3200 萬像素的前置相機隱藏在 6.9 吋 90Hz OLED 顯示螢幕下方，從正面完全見不到和「瀏海」或「挖孔」。