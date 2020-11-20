標準普爾:今年中國經濟表現出人意表 惟明年恐不如人意

周五 (20 日) 港媒引述標準普爾發布的報導表示，中國第四季 GDP 年增率有機會創下今年以來最大漲幅，但對於明年 GDP 成長幅度恐將不如人意。

標準普爾指出，中國 10 月份公布的經濟數據幾乎不影響中國經濟的復甦腳步。以標準普爾的中國 GDP 指標顯示，今年最後一季中國 GDP 將創下今年最大成長幅度，並使 2020 年 GDP 上升至 2% 左右。

在考量到今年中國經濟在第一季陷入困境之下，還能出現全年 2% 左右的成長已不容易。但報告內容也稱，這經濟復甦態勢會延續到 2021 年，可是幅度可能會不如預期。

(圖片: AFP)

對於明年中國經濟不太樂觀因素主要來自於，中國已悄悄緊縮貨幣政策。早在今年 5 月貨幣寬鬆情況達到最高點時，金融環境指數就開始持續性的下滑。

這種緊縮趨勢可能反映出主管機關試圖避免前幾波經濟周期中，過度刺激的謹慎態度。金融環境緊縮將使疲弱的信貸情況更加緊俏。隨著資金不再寬鬆，銀行放款加強審查，恐導致企業違約的情況增加。

標準普爾亞太區首席經濟學家 Shaun Roache 表示，總體而言，中國金融環境緊縮和信貸風險擴大，將在更大範圍內限制銀行信貸活動，並使企業減少招聘和投資上的支出，進而導致經濟增長放緩。

他認為疫情過後中國在政策上刺激力道會減小，且一旦經濟開始回穩，金融環境就會收緊。這種做法應至少持續到 2021 年。

這份報告認為，目前還尚未見到需求端復甦的有力證明，而這正是內生性復甦所需要的。基建投資、地產和出口這三個經濟成長引擎正持續為經濟復甦提供動力，只是進入 2021 年後這些成長趨勢都會減緩。

因為中國政府在政策上給予基建和地產的支援力道應該會減少，另一方面，10 月份中國零售銷售年增 4.3%，雖然優於零成長，但也只有疫情發生前 8% 漲幅的一半左右。此外，明年也不太可能再次出現一次性地購買醫療設備和辦公電子產品，進而提振出口的情況。上述種種均將限制明年經濟成長幅度。