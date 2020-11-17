監管趨嚴 標準普爾憂電商類創新科技壓力重

周二 (17 日) 標準普爾指出，中國主管機關以監管尚未符要求而暫停螞蟻集團上市案，這反映出中國主管機關對於中國金融科技業將開始進行嚴格監管，預計中國政府將繼續更新其法規和準則，以監控不斷快速發展的金融科技業所帶來的風險。

標準普爾指出，中國銀保監及中國人行於 2020 年 11 月 2 日聯合公布「網路小額貸款業務管理暫行辦法」，該法未來若正式推動，可能會嚴重削減螞蟻集團的客群及小微金融業務，而該業務為螞蟻 2020 年上半年的營收貢獻 39%，是該集團的主要成長的核心引擎之一。

標準普爾認為，在支持創新的同時，中國主管機關的首要任務就是保持金融穩定，中國主管機關面臨的挑戰是在鼓勵創新和控制相關風險之間找到一個平衡點，以確保金融體系的穩定性不會受到損害。

(圖片: AFP)

此外，關於螞蟻未來何時上市的議題，中國證監會給出一個明確的方向，其副主席方星海表示，螞蟻集團上市的時間表，取決於政府如何重組監管框架，特別是對於科技概念股，而且也將特別關注公司如何因應監管制度的改變。這意指至少要等到正式法案通過頒佈後，螞蟻上市作業才有機會進行。

另一方面，方星海也指稱國際投資人對中國主管機關暫緩螞蟻上市的舉動普遍能接受，即使面對這意外的突發狀況，外資仍持續流進中國資本市場，且在美國掛牌的中概股也有不錯的表現。

他強調下一步，主管機關對於科技概念股會更加留意，特別是關注類似公司如何去應對監管環境。

