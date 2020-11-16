前10月中國城鎮固定資產投資年增1.8%，優於預期

鉅亨網編輯江泰傑 2020年11月16號10點33分

周一 (16 日) 中國統計局公布 1～10 月城鎮固定資產投資達人民幣 48.3 兆元，年增 1.8%，預期 1.6%，1～9 月 0.8%。其中，民間固定資產投資人民幣 26.9 兆元，年減 0.7%，跌幅縮小 0.8 個百分點。從月增率來看，10 月份固定資產投資成長 3.22%。

資料來源: 中國統計局

分產業來看，第一產業投資人民幣 1.2 兆元，年增 17.3%，漲幅比 1～9 月份提高 2.8 個百分點；第二產業投資人民幣 13.9 兆元，年減 2.1%，跌幅縮小 1.3 個百分點；第三產業投資 33.3 兆元，年增 3%，漲幅提升 0.7 個百分點。

分地區來看，東部地區投資年增 3%，漲幅比 1～9 月提升 0.5 個百分點；中部地區投資年減 2.4%，跌幅縮小 1.9 個百分點；西部地區、東北地區投資分別年增 4% 和 3.7 %，漲幅分別提升 0.7 和 0.8 個百分點。

分領域來看，基礎設施投資年增 0.7%，漲幅比 1～9 月提升 0.5 個百分點；製造業投資年減 5.3%，跌幅比 1～9 月份縮小 1.2 個百分點；房地產開發投資年增 6.3%，漲幅比 1～9 月份加速 0.7 個百分點。

以高階技術來看，高技術產業投資年增 9.7%，比 1～9 月上升 0.6 個百分點；其中高技術製造業和高技術服務業投資分別年增 10%、9.4%。

高技術製造業中，醫藥製造業、運算及辦公設備製造業投資分別年增 22.8%、14.8%；高技術服務業中，電子商務服務業、科技成果轉化服務業投資分別年增 26.5%、17.2%。