【永豐期貨】外資終止連6買 台股創高後震盪歇息

期貨走勢

台指期週四下跌 14 點至 13742 點。價差方面，台指期轉為正價差 19.57 點，電子期轉為正價差 0.98 點，金融期逆價差擴至 - 3.24 點。現貨部分，三大法人賣超 44.88 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1293 口至 10610 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 2892 口至 23372 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 997 口，使留倉部位轉為淨空單 - 164 口。

週三美國股市盤中高檔震盪整理，但尾盤因為紐約市宣布再度進行停課措施，使美股出現賣壓，終場三大指數跌幅落在 0.8%~1.2% 不等，尖牙股普遍也有 1% 以上的跌幅。週四台股現貨開盤後一度因聯發科、鴻海、大立光及其他塑化傳產族群發動，台股盤中再刷歷史新高至 13785.92，然而除了台積電開高後持續走低，鴻海、大立光也都衝高後呈現拉回，加上金融股延續調節賣壓，拖累加權指數翻黑後逐漸擴大跌幅，所幸回測 13700 有守，終場加權指數以小跌 0.37% 收在 13722.43 點。整體而言，今日權值股漲跌互見，類股方向則是電子、金融偏弱，剩塑化類股扮演撐盤要角，而今天外資也終止現貨連六買轉為小幅賣超，台指期淨多單連續減碼，短線上台股出現衝高歇息，但技術面多方架構依舊，尚未出現較明顯偏空訊息。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，較具參考性的 OI 最大量支撐壓力區落在 13000~14000 之間。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.28 降至 1.19。期交所 VIX 指數下跌 1.14 點至 19.47 點。整體選擇權籌碼面顯示偏多力道持續減弱，但避險恐慌情緒倒尚未明顯升溫。 (永豐期貨研調)



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