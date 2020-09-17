中印緊張情勢影響 通用汽車印度廠出售拖延導致巨額成本

據報導，有知情人士表示，由於印度和中國之間的緊張情勢升溫，通用汽車 (GM-US) 印度廠出售給長城汽車的計畫恐將因此延後，導致通用汽車面臨計畫外的巨額成本。

知情人士認為，印度政府最終還是會批准這項與中國有關的交易，但是恐怕將花費相當長的時間。不過，通用汽車並未因此改變從下個月起逐漸縮減該工廠營運的計劃。「到明年，這座印度廠若不是通用汽車所關閉的一個生產基地，就會是長城汽車所運營的工廠。」知情人士說道。

通用汽車已經計劃，將使用這項 2.5 億至 3 億美元的銷售收入來償還因退出印度製造業所產生的債務，消息人士表示，這原本將是個「不賺不賠」的局面，原先只要交易一旦完成，將會有相應的資金，但現在通用汽車必須自掏腰包來支付員工遣散費。此外，如果交易順利進行，其中一些費用成本也根本不會發生，其餘需支付的費用很可能達到數億美元。

此外，消息人士也表示，由於在新冠肺炎疫情期間較難找到新工作，因此遣散費的成本可能比平時要高。如果當地員工不同意該公司所提供的遣散費，則通用汽車將需要獲得當地政府的批准才能裁員，將會是個漫長的過程。

在經歷了多年的低銷售量後，通用汽車於 2017 年底停止在印度銷售汽車，但印度廠仍在製造用於出口的汽車。該工廠位於馬哈拉施特拉邦西部，約有 4,000 名員工。

通用汽車也在聲明中表示，將持續努力，逐步停止該工廠的生產並與長城汽車達成交易。最初，印度廠出售於 1 月份宣布，並計劃於 2020 年下半年完成。