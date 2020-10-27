LG化學與SK Innovation侵權案延至年底審 不確定性籠罩電動車供應鏈

南韓電池製造商 LG Chem 此前以 SK Innovation 竊取商業秘密為由，向美國國際貿易委員會 (ITC) 提起侵權訴訟，ITC 週一 (26 日) 宣布該案將延遲到 12 月 10 日再審，不確定性持續籠罩電動車供應鏈。

SK Innovation 近日在一份聲明中指出，ITC 的決定拉長訴訟流程，該公司希望兩家公司能夠做出明智的決定並盡快解決這場糾紛，從而消除訴訟帶來的不確定性，並且專注於本業發展。

不過，LG Chem 的顧問 Bert C. Reiser 則表示，ITC 宣布延後開庭並不代表「SK Innovation 或許會因此無罪」，仍有信心 ITC 將要求 SK Innovation 對竊取機密負責，並發布適當措施彌補 LG Chem 的損害。

一些業內觀察家表示，ITC 不太可能提出偏袒一方的單方面判決。此外，市場分析師表示，ITC 可能會維持先前初步判決，並進一步調查兩家公司對美國大眾利益的影響，美國法院可能會依法對 SK Innovation 作出裁定，但仍允許 SK Innovation 在美國從事電池業務。

此前，LG Chem 於 2019 年 4 月向美國 ITC 提起 SK Innovation 的商業侵權訴訟，指控 SK Innovation 涉嫌竊取商業秘密，並且試圖阻止 SK Innovation 在美國生產電池以及防堵 SK 製造電池必要零件的進口。

屆時若 ITC 的裁定不利 SK Innovation ，很可能使 SK Innovation 無法進口電池與必要零組件，可能波及福斯和福特汽車打造中的新電動車。相關車廠也表示，南韓電池製造商之間的糾紛可能會破壞關鍵電動車零件的供應。